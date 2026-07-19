Estados Unidos e Irán intensifican ataques: Trump evita anunciar su próximo movimiento

Donald Trump durante la final del Mundial. Ha mantenido un perfil bajo respecto a la estrategia de guerra contra Trump (Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER)

Si el presidente Donald Trump sabe adónde quiere llevar la guerra en Irán, no está dando muchas señales de ello públicamente.

El conflicto siguió intensificándose durante el fin de semana, con ambos bandos intercambiando ataques tras un ataque iraní que dejó dos militares estadounidenses muertos y otros heridos en Jordania. Tanto Irán como Estados Unidos han abandonado en gran medida el acuerdo de paz provisional que el presidente había promocionado.

La semana de crecientes ataques con misiles y drones puso de manifiesto el riesgo de que el conflicto se reavive por completo, mientras que el hombre que lo inició guardó silencio, limitándose a reconocer las bajas estadounidenses en una breve conversación con un medio de comunicación. El Comando Central de Estados Unidos anunció el domingo que un tercer militar falleció el día anterior durante la detonación controlada de un dron iraní sin explotar en el norte de Irak. Además, Estados Unidos informó que se estaban examinando los restos no identificados de otra víctima del ataque del viernes en Jordania.

A medida que el conflicto vuelve a tornarse mortal para el ejército estadounidense, no está claro hacia dónde dirigirá Trump la lucha ahora.

Hasta el momento, se ha abstenido de ordenar una escalada sustancial y el domingo pidió al Congreso que incluyera las nuevas sanciones contra Irán en un proyecto de ley de sanciones contra Rusia. Invocó los deseos del difunto senador Lindsey Graham, aunque Jeanne Shaheen, demócrata, afirmó que Graham no quería que se combinaran ambas medidas.

¿Qué papel juega el estrecho de Ormuz en la guerra entre Estados Unidos e Irán?

Trump mantuvo un perfil bajo el sábado y pasó el domingo celebrando la final del Mundial en Nueva Jersey. Mientras tanto, su administración dio a entender que simplemente mantendría el statu quo en Oriente Medio: atacar a Irán mientras intentaba seguir transportando petroleros a través del estrecho de Ormuz, pero los intercambios del fin de semana demostraron el riesgo de que los combates se intensificaran.

“Creo que, a corto plazo, lamentablemente, estamos en un ciclo de escalada”, dijo Mona Yacoubian, directora del Programa de Oriente Medio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de investigación con sede en Washington.

La respuesta de Estados Unidos tras el ataque mortal del viernes indicó un intento de moderación, pero la pérdida de confianza entre ambas partes dificulta la desescalada, afirmó. “Este es un momento más peligroso que cualquiera que hayamos vivido en el pasado”.

Tras 21 semanas de conflicto intermitente, el desenlace para ambas partes sigue siendo tan incierto como siempre, una señal de alerta tanto para la economía global como para Trump, quien afirmó que una de las razones por las que aceptó un alto el fuego fue que no quería convertirse en el próximo Herbert Hoover, el presidente estadounidense durante el crac bursátil de 1929 que desencadenó la Gran Depresión.

La administración envió mensajes contradictorios durante el fin de semana, mientras que el número de estadounidenses muertos ascendió a 17 desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. El Comando Central anunció las muertes y los ataques de represalia, mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que la muerte de los soldados solo fortalecerá la determinación de Estados Unidos.

El asesor de Trump, Dan Scavino, publicó un críptico video de un bombardero B-2 en vuelo, con la melodía del aria Nessun dorma de fondo , mientras que, según informes, Estados Unidos está enviando más aviones de reabastecimiento de combustible a la región, insinuando una posible escalada. La Casa Blanca se negó a comentar sobre el informe.

El presidente dedicó el fin de semana a otros asuntos: no hizo apariciones públicas el sábado en su club de golf de Nueva Jersey antes de asistir en persona a la final de la Copa Mundial el domingo. No mencionó a Irán durante la entrevista previa al partido en la transmisión de Fox, y sus numerosas publicaciones en redes sociales se centraron más en un reciente anuncio económico y en proyectos de renovación en Washington, D.C.

En cambio, fue el secretario de Energía, Chris Wright, quien intervino en los medios de comunicación el domingo por la mañana en nombre del gobierno, intentando calmar las preocupaciones y prometiendo que el estrecho de Ormuz aún no se había detenido de facto.

“Es trágico perder vidas estadounidenses, pero esta es una misión que salvará innumerables vidas en el futuro”, dijo Wright en el programa This Week de ABC . “Su objetivo es debilitar la capacidad de Irán para aterrorizar al mundo, para mantener como rehén el comercio mundial, como lo están haciendo ahora, y para impedir que Irán obtenga armas nucleares; eso no ha cambiado”.

Wright dejó abierta la puerta a una distensión: “El presidente siempre busca una salida diplomática. El presidente Trump quiere poner fin a la situación con un acuerdo pacífico con Irán, pero para ello se necesitan dos partes”.

Según Wright, el total de envíos desde el Golfo, tanto a través del Estrecho de Ormuz como de los oleoductos utilizados para evitarlo, se sitúa en torno a dos tercios de los niveles anteriores al conflicto.

Michael O’Hanlon, director de investigación del programa de Política Exterior de la Brookings Institution, dijo que le preocupaba que Trump pudiera estar repitiendo los errores de Vietnam y otros conflictos estadounidenses del pasado.

“Si intentas crear la cantidad justa de presión psicológica y estratégica —ni demasiado intensa ni demasiado fría— la historia sugiere que es muy difícil lograrlo”, dijo, y agregó que Irán parece estar apostando por el deseo de Trump de llegar a un acuerdo para impulsar sus perspectivas en las elecciones de mitad de mandato.

“Ahora mismo creen que está desesperado por llegar a un acuerdo y que son más duros que él”, dijo O’Hanlon. “Quizás tenga que aceptar, por una cuestión de legado, que podría perder esas cámaras, reconociéndolas desde el principio, y decir: ‘Si eso significa que tengo que mantener la presión sobre Irán durante seis meses más, lo haré’”.

El representante Michael McCaul, republicano de Texas y expresidente del Comité de Asuntos Exteriores, dijo que esperaba que Trump simplemente reanudara la campaña militar que se había suspendido con el alto el fuego.

“Ahora vamos a seguir adelante con el plan A”, dijo McCaul en Fox News Sunday . “El ejército va a intervenir, destruir sus plataformas de lanzamiento y su capacidad para enviar drones Shahed y atacar petroleros”. Debilitar la capacidad de Irán para controlar el estrecho “tiene que ser el objetivo fundamental, el objetivo clave en este momento”, añadió.

El creciente conflicto subraya el grave riesgo que suponen las intervenciones extranjeras, del tipo que Trump y el vicepresidente JD Vance han criticado durante mucho tiempo.

Trump ya había contemplado la posibilidad de intensificar los esfuerzos estadounidenses, incluyendo un posible intento de apoderarse de la isla de Kharg, un centro crucial para la exportación de petróleo. Cada semana que pasa, la presión sobre los suministros militares estadounidenses y las tripulaciones de los buques aumenta, ya que estos permanecen fuera de puerto durante largos periodos.

Para Trump, “ahora mismo no hay buenas opciones. Solo hay opciones malas y menos malas”, dijo Yacoubian. “Estamos en lo que podría ser un cambio de fase en este conflicto y, lamentablemente, puede que sea necesario infligir más daño antes de que ambas partes vuelvan a ceder”.