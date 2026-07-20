Los X-Men, Thor y un Dr. Doom casi invencible: Todo lo que revela el primer tráiler de ‘Avengers: Doomsday’

La nueva película de 'Avengers' reúne a los nuevos personajes de Marvel, como Los 4 Fantásticos, con los del pasado, entre ellos el Capitán América original. (Foto: EFE/Marvel -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO, CRÉDITO OBLIGATORIO)

Marvel Studios sorprendió a los fanáticos con el lanzamiento del primer tráiler de Avengers: Doomsday, una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

El avance adelanta una historia más oscura, grandes secuencias de acción y el regreso de Robert Downey Jr., quien deja atrás a Iron Man para interpretar al temible Doctor Doom.

El adelanto también confirma el regreso de varios héroes icónicos y presenta el desafío más grande que los Vengadores han enfrentado desde la derrota de Thanos, pero con nuevos aliados, como los X-Men y Los 4 Fantásticos.

Los 4 Fantásticos aparecen en 'Avengers: Doomsday'. (Foto: EFE/Marvel Studios/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA)

Thor reúne a los héroes para enfrentar al Doctor Doom

En el avance, Thor (Chris Hemsworth) asume el papel de líder al convocar a la mayor cantidad posible de superhéroes en Avengers: Doomsday para enfrentar una amenaza que considera superior a cualquiera que hayan vivido.

“Algo se acerca, algo que tal vez no podamos evitar. Antes de que acabe el día nos enfrentaremos a una decisión inconcebible”, advierte el dios del Trueno.

Más adelante, el personaje recuerda a los guerreros que perdió en combates anteriores y asegura que todos sus sacrificios serán en vano si los héroes no permanecen unidos frente al nuevo enemigo.

Durante el tráiler también se muestra a Thor intentando enfrentar directamente a Doctor Doom, quien parece inmune incluso a los poderes del asgardiano.

Los X-Men también tuvieron un lugar dentro del avance y varios de ellos tienen protagonismo como Mystique, el Profesor Xavier y Cyclops.

¿Qué héroes aparecen en el primer tráiler de ‘Avengers: Doomsday’?

El primer vistazo confirma el regreso de personajes ya conocidos y suma a varios héroes que formarán parte del enfrentamiento contra Doctor Doom.

Entre los protagonistas que aparecen destacan Namor (Tenoch Huerta), los Thunderbolts, así como algunos de los Avengers originales con Chris Evans como el principal:

Thor (Chris Hemsworth)

Steve Rogers/Captain America (Chris Evans)

Captain America (Anthony Mackie)

Mister Fantastic (Pedro Pascal)

Invisible Woman (Vanessa Kirby)

Ant-Man (Paul Rudd)

Yelena Belova (Florence Pugh)

Shang-Chi (Simu Liu)

Loki (Tom Hiddleston)

Shuri/Black Panther (Letitia Wright)

M’Baku (Winston Duke)

The Thing (Ebon Moss-Bachrach)

Charles Xavier (Patrick Stewart)

Magneto (Ian McKellen)

Cyclops (James Marsden)

Además del elenco principal, la producción contará con la participación de Wyatt Russell, Channing Tatum, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn y Mabel Cadena.

Robert Downey Jr. regresa al Universo Marvel como Doctor Doom

Uno de los momentos más impactantes del avance es la aparición de Robert Downey Jr. como Doctor Doom o Doctor Muerte.

El actor regresa a la franquicia después de que Tony Stark sacrificara su vida en Avengers: Endgame (2019), aunque ahora lo hace interpretando a uno de los villanos más importantes de los cómics de Marvel.

El reencuentro entre Thor y Steve Rogers

El tráiler también muestra el esperado encuentro entre Thor y Steve Rogers, quien dejó atrás su etapa como Capitán América tras los acontecimientos de Endgame para regresar al pasado y vivir junto a Peggy Carter.

En la escena final, Steve Rogers demuestra que continúa siendo digno de Mjolnir al atraer con facilidad el martillo de Thor, un momento que sirve como cierre del primer avance oficial.

Chris Evans y Robert Downey Jr. están de vuelta para 'Avengers: Doomsday' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Marvel Studios, Shutterstock).

¿Cuándo se estrena ‘Avengers: Doomsday’ en México?

Avengers: Doomsday llega a los cines de México el 18 de diciembre de 2026, la misma fecha en la que tiene su estreno internacional.

La cinta se va a transmitir en diferentes formatos, como la pantalla Imax, salas 4DX y las VIP o Platino,

La cinta es dirigida por Anthony y Joe Russo, responsables de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.