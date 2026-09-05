Ataque armado contra elementos de la SSPC en Veracruz deja dos muertos y una herida, informa Harfuch

Imagen ilustrativa. ¿Quién atacó a los agentes de la SSPC en Omealca? Esto se sabe. (Cuartoscuro)

Dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana murieron en un enfrentamiento armado en Omealca, Veracruz, informó esta mañana Omar García Harfuch, titular de la dependencia.

El personal de seguridad realizaba tareas de investigación en el municipio costero y fue agredido por presuntos integrantes de un grupo criminal.

García Harfuch no informó si los agentes respondieron a la agresión. En tanto, una tercera víctima está lesionada y recibe atención médica tras el incidente.

El secretario de Seguridad lamentó los hechos y expresó sus condolencias a los familiares de los dos agentes muertos. Refrendó el apoyo institucional a la otra investigadora herida.

“Expresamos nuestro más sentido pésame y solidaridad a las familias, compañeros y seres queridos de nuestros agentes fallecidos. Reconocemos su valentía y compromiso con la protección de la ciudadanía”, escribió en su cuenta de X.

Despliegan operativo para localizar a los presuntos agresores sin éxito

Luego de la agresión al personal de la SSPC, se desplegó un operativo con ayuda de corporaciones estatales de Veracruz y Oaxaca, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina.

Hasta ahora no hay confirmación de personas detenidas por este hecho.

Omar García Harfuch aseguró que el delito no quedaría impune y que se seguirían informando respecto a esta agresión.

¿Cuáles son los cárteles que operan en Veracruz?

Grupos criminales operan desde hace décadas en el estado costero. La mayoría de ellas dedicadas al secuestro, la extorsión y el trasiego de drogas.

En particular, las organizaciones antagónicas se disputan el control del norte y sur del estado. En estas regiones se conoce que hay presencia de al menos tres cárteles y múltiples células remanentes locales.

El Cártel Jalisco Nueva Generación es una de las organizaciones más poderosas con presencia en Veracruz, Grupo Sombra, afín al Cártel del Golfo y Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, hay otras facciones como Los Zetas Vieja Escuela, Cártel del Noreste, Cártel de Nuevo Veracruz, Mando Sur, Mafía Veracruzana, quienes también buscan hacerse con el control del territorio para realizar actividades delictivas.

En el último año, Veracruz fue escenario de actos violentos que provocaron indignación a nivel federal, el caso más sonado fue el de la maestra jubilada Irma Hernández, quien tuvo que trabajar como conductora de un taxi para subsistir.

En 2025 fue localizada muerta y las versiones oficiales apuntaron a que fue privada de su libertad, torturada y asesinada por un grupo criminal dedicado al cobro de piso a los transportistas.