Excampeón mexicano regresa al ring: ¿Dónde y a qué hora ver la pelea de Andy Ruiz Jr. contra Damian Knyba?

Andy Ruiz Jr. se enfrenta a Damian Knyba en su regreso al ring. (Foto: Cuartoscuro/Chatgpt)

Andy Ruiz Jr, excampeón mexicano, vuelve al ring este viernes 4 de septiembre para enfrentar al polaco Damian Knyba en una pelea de peso pesado que marca su regreso a los cuadriláteros después de más de dos años de ausencia.

El excampeón mundial no disputa un combate profesional desde agosto de 2024, cuando enfrentó a Jarrell Miller en Los Ángeles. Aquella pelea terminó en empate por decisión mayoritaria, por lo que ahora busca comenzar una nueva etapa de su carrera con una victoria.

El enfrentamiento de Andy Ruiz Jr. ante Knyba se realiza en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, y esel evento principal de una función organizada por Matchroom Boxing.

El boxeador Andy Ruiz Jr. se retiró momentáneamente del cuadrilátero como Campeón Mundial de Peso Completo (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro) (Rogelio Morales Ponce)

¿A qué hora es la pelea de Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba?

La cartelera comienza alrededor de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que Andy Ruiz Jr. y Damian Knyba tienen previsto subir al ring aproximadamente entre las 20:30 y 21:00 horas.

El horario de la pelea del boxeador mexicano puede modificarse debido a la duración de las peleas preliminares, por lo que se recomienda sintonizar la transmisión desde el inicio de la función.

La función se lleva a cabo en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. El combate está pactado a 12 rounds y no tendrá ningún título mundial en disputa.

¿Dónde ver en México la pelea de Andy Ruiz vs. Damian Knyba?

Los aficionados pueden seguir la función a través de DAZN, plataforma que transmitirá el combate en México y Latinoamérica mediante una suscripción activa.

Otra opción para ver la pelea completamente en vivo es a través de la aplicación Disney+, pero en su modalidad Premium, la cual tiene un costo extra a una suscripción tradicional.

En caso de no contar con acceso a ninguna de las anteriores, puedes consultar los momentos destacados en El Financiero Deportes.

Andy Ruiz Jr, boxeador, exampeón Mundial de Peso Completo, regresa al ring luego de dos años desde su última pelea. (Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro) (Rogelio Morales Ponce)

¿Cómo llega Andy Ruiz Jr. a su regreso al boxeo?

Andy Ruiz, quien perdió el campeonato con Anthony Josua, llegó a esta pelea con un récord profesional de 35 victorias, dos derrotas y un empate, con 22 triunfos por nocaut. Su último combate fue contra Jarrell Miller, resultado que dejó su registro sin una victoria desde que derrotó a Luis Ortiz en 2022.

El mexicoestadounidense también tuvo una transformación física importante. Durante su periodo de inactividad llegó a pesar alrededor de 300 libras, pero en el pesaje oficial previo a la pelea marcó 254.3 libras, uno de sus registros más bajos en varios años, informó Los Angeles Times.

Además, Ruiz retomó el trabajo con Manny Robles, entrenador que estuvo en su esquina durante la histórica victoria sobre Anthony Joshua en 2019.

¿Quién es Damian Knyba, rival de Andy Ruiz?

Damian Knyba es un boxeador polaco de 30 años que llega con un récord de 17 victorias y una derrota, con 11 triunfos por nocaut.

El europeo sufrió el primer revés de su carrera en enero de 2026, cuando fue derrotado por Agit Kabayel en el tercer round de una pelea por el título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Una de las principales ventajas de Knyba será su tamaño: mide 6 pies con 7 pulgadas (2 m), mientras que Ruiz es cinco pulgadas más bajo (1.88 m). En el pesaje, el polaco registró 255.5 libras, prácticamente el mismo peso que el excampeón mexicano.

Por ello, el enfrentamiento representa una prueba importante para Andy Ruiz Jr. quien deberá demostrar que su velocidad y experiencia todavía pueden marcar diferencia frente a un rival más alto y que ha tenido mayor actividad reciente.

La cartelera de Ruiz vs. Knyba

La función en el Prudential Center tendrá como pelea estelar el regreso de Andy Ruiz Jr., además de otros enfrentamientos de diferentes divisiones: