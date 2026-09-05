Incendio en zona industrial de Tlalnepantla deja 4 personas con quemaduras en 80% del cuerpo (VIDEO)

El incendio de un contenedor de diésel en Tlalnepantla movilizó a bomberos de tres estaciones de la CDMX.

Tlalnepantla, EDOMEX. Cuatro personas con quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo, es el saldo del incendio de un contenedor de diésel que se registró en la empresa Quimitec, ubicada sobre la calle Tenayuca, en la colonia Centro Industrial Tlalnepantla.

De acuerdo con información del Jefe Vulcano, del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, en la emergencia laboran células de bomberos de la capital provenientes de tres estaciones.

Señaló que, según los primeros informes, el material contenido en las pipas es diésel y añadió que los equipos de emergencia ya trabajan en la extinción del fuego y coordinan con personal paramédico la atención de las personas lesionadas.

Bomberos de CDMX y Edomex evitaron que el fuego alcanzara más pipas

Debido a la rápida intervención de de la dirección de Protección Civil de este municipio, se evitó que la conflagración alcanzara a otros camiones cisterna que se encontraban a un costado.

En el sitio, el personal médico brindó atención especializada a los heridos, quienes fueron trasladados de inmediato al Hospital de Lomas Verdes para su atención médica.

Debido a la intensidad del incendio, bomberos de los municipios de Atizapán, Naucalpan, Tultitlán Cuautitlán Izcalli, de la alcaldía Gustavo A. Madero y Ciudad de México, arribaron al lugar para apoyar en las labores de sofocación.

El incendio se encuentra controlado pero las corporaciones de rescate y seguridad mantienen activos los trabajos de enfriamiento, control de dos camiones cisterna.

El gobierno local hizo un llamado a la ciudadanía a evitar acercarse a la zona, respetar los acordonamientos e indicaciones del personal operativo y facilitar el paso de los vehículos de emergencia.

A las y los automovilistas que transitan por el sector se les sugiere tomar vías alternas y prever sus tiempos de traslado.