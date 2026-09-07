Detienen a 16 integrantes de Los Ardillos, tras asesinato de agente de la Guardia Nacional en Guerrero

El Ejército mexicano informó la detención de 16 personas presuntamente integrantes del grupo criminal Los Ardillos, entre ellos su presunto operador financiero, en un operativo el domingo.

En un comunicado, el Ejército indicó que se desplegó un dispositivo tras el crimen contra un guardia nacional, quien fue hallado descuartizado en el municipio de Juan R. Escudero el sábado 6 de septiembre, junto con otros dos hombres.

Agregó que ese mismo día junto a la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal se desplegó una operación conjunto en las comunidades Pablo Galeana, Río Verde y Xaltianguis, municipio de Acapulco, donde se detuvo a los 16 presuntos integrantes de Los Ardillos.

También fueron decomisadas 12 armas de fuego, más de 36 mil 700 cartuchos, 17 dosis de metanfetamina, 10 máquinas tragamonedas, dos motocicletas y un vehículo.

En la operación participaron 284 efectivos, dos aeronaves y 36 vehículos, y el Ejército adelantó que en los próximos días está previsto el arribo de un contingente mayor, que permanecerá en ese estado hasta detener a los responsables del crimen contra el guardia nacional.

Antes del comunicado, en redes sociales fue difundido un video de poco más de ocho minutos, en donde aparece el agente identificado como Eduardo N., perteneciente a la 37 coordinación de Iguala.

En el video, el oficial señaló a mandos de la Guardia Nacional y del Ejército por supuestamente trabajar para el grupo criminal Cártel de la Sierra, conocido también como Los Tlacos, y enfrentar únicamente a Los Ardillos.

Apuntó que un cabo, a quien identificó con el apellido Medina, presuntamente le ordenó que vigilara al grupo de Los Ardillos, en la localidad de Xaltianguis, perteneciente a la zona rural de este puerto.

Añadió que el cabo Medina estaría relacionado con otra persona de apellido Montoro, del área de Delitos Graves, aparentemente de la Fiscalía General del Estado, quienes a su vez están a la orden de Los Ardillos.

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El agente explicó que hacía acciones de vigilancia como mapeo, toma de fotografías y de coordenadas en El Ocotito, en Chilpancingo, en el municipio de Juan R. Escudero y en el poblado de Xaltianguis de la zona rural de Acapulco.

El agente de la Guardia Nacional también aseguró que durante un mes fue asignado como escolta del presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, a quien señaló de estar relacionado con Los Tlacos. Presuntamente, escuchó al morenista decir que “no va a descansar” hasta que acabe con Los Ardillos.

Tras la publicación, el Ejército añadió en el comunicado que el agente hallado descuartizado se encontraba de descanso y que el video fue tomado momentos antes de que fuera asesinado, sin dar detalles del contenido de sus declaraciones.

Se atribuyó el crimen múltiple al contexto de importantes afectaciones a los grupos delincuenciales que operan en el estado.