Disparos y bloqueos: Esto sabemos de los hechos violentos de esta noche en Culiacán

Diversos hechos de violencia, como detonaciones de armas de fuego, robo de vehículos y el incendio de un automóvil se reportan en Culiacán. (Redes sociales).

Detonaciones de armas de fuego, un vehículo incendiado y un amplio despliegue de fuerzas de seguridad se registraron la noche de este martes en distintos puntos de Culiacán, en una nueva jornada de violencia en la capital sinaloense. Durante recorridos de vigilancia, una mujer fue detenida en posesión de un fusil y varios cargadores.

“La noche de este martes 8 de septiembre de 2026, los hechos de inseguridad reportados desde las 19:30 horas en distintos sectores de Culiacán ya se encuentran controlados y son atendidos por el Grupo Interinstitucional”, indicó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa en su cuenta de X.

En redes sociales circularon reportes sobre un posible operativo para capturar a un líder del Cártel de Sinaloa; sin embargo, una fuente de la SSP de Sinaloa consultada por El Financiero descartó la detención de un objetivo prioritario del gobierno federal.

La dependencia estatal afirmó que las autoridades mantienen presencia y vigilancia en la ciudad, y que no se han recibido más reportes a los números de emergencias sobre otros hechos de inseguridad.

“La situación se encuentra bajo control, y se reitera a la ciudadanía atender las indicaciones de las corporaciones y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado”, añadió la SSP.

Imágenes en redes sociales muestran un vehículo incendiado y la presencia de elementos de seguridad en las calles.

SSP de Sinaloa detiene a mujer con un fusil

Las autoridades estatales de seguridad señalaron que una mujer fue detenida con un arma de fuego larga y municiones en el marco del dispositivo de seguridad desplegado en la zona esta noche.

“Durante recorridos de reconocimiento y seguridad realizados en el municipio de Concordia, los policías del GOES obtuvieron el siguiente resultado: una mujer detenida, un fusil calibre 7.62x39 mm, tres cargadores para arma larga y 90 cartuchos calibre 7.62x39 mm”, explicó la SSP en su cuenta de X.

En la detención participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

Medios locales también reportaron la muerte de un joven de 28 años en los separos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), horas después de haber sido detenido por circular en un vehículo con reporte de robo.

¿Qué se sabe de los narcobloqueos registrados en Culiacán?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, la noche de este martes 8 de septiembre de 2026, desde las 19:30 horas se reportaron detonaciones de armas de fuego e incendios de vehículos.

Los siguientes hechos de inseguridad en distintos sectores de Culiacán:

Avenida Patria y México 68 Detonaciones de arma de fuego.

Colonia Chapultepec: Automóvil incendiado .

. Colonua Gustavo Díaz Ordaz: Se reportan detonaciones de arma de fuego tras el robo de un vehículo.

“Se solicita a la ciudadanía evitar estas zonas, no acercarse a los lugares donde se registren estos hechos”, reportó la secretaría estatal hacia las 20:58 horas en X.

Detienen a dos hombres ligados a ‘Los Chapitos’

Por la tarde, el Gabinete de Seguridad federal dio a conocer la detención de Ángel Gabriel “N”, alias “Tronco” y Milton Yair “N”, quienes están relacionados con el secuestro de diez mineros en La Concordia, ocurrido a inicios del año.

Ambos individuos son identificados por las autoridades como integrantes del grupo delictivo “Los Menores”, vinculado con Óscar Luciano Martínez Larios, alias el “Casco”, jefe regional de los “Chapitos”.

“A los detenidos se les aseguró dos armas largas, un aditamento lanzagranadas Cal. 40 mm, cargadores y municiones de diversos calibres, así como droga y equipo táctico”, reportó la instancia federal.