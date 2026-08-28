Operativos en Sinaloa dejan 12 detenidos, 35 armas y más de 1.3 toneladas de marihuana aseguradas

Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano participaron en las acciones de seguridad en distintos municipios de Sinaloa.

Fuerzas federales y estatales detuvieron a 12 personas y aseguraron 35 armas de fuego, más de 7 mil cartuchos y mil 346 kilogramos de marihuana durante distintos operativos realizados en Sinaloa del 20 al 26 de agosto.

Las Comandancias de la III Región Militar y de la 9/a. Zona Militar informaron que las acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y fueron realizadas por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, en coordinación con la Armada, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Policía Estatal Preventiva.

Como resultado de los operativos también fueron localizados e inhabilitados un campamento y un inmueble.

Aseguran armas, cartuchos y vehículos

Entre lo asegurado por el Gabinete de Seguridad se encuentran:

35 armas de fuego: 34 largas y una corta.

7 mil 549 cartuchos.

200 cargadores.

12 granadas.

Mil 346 kilogramos de marihuana.

1.72 millones de pesos en efectivo.

Cinco vehículos.

Equipo táctico diverso.

Las autoridades señalaron que tanto las personas detenidas como los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y las diligencias periciales.

Guardia Nacional localiza a dos menores desaparecidos en Mazatlán

Como parte de las actividades realizadas en Sinaloa, el 21 de agosto, en el municipio de Mazatlán, personal de la Guardia Nacional localizó a dos menores de edad que contaban con ficha de búsqueda por encontrarse desaparecidos.

Los menores quedaron en calidad de presentados ante las autoridades correspondientes para continuar con los procedimientos establecidos.

Aseguran celulares y drogas en el penal de Aguaruto

En otras acciones, elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, realizaron revisiones en módulos del Centro Penitenciario de ‘Aguaruto’ los días 21, 22, 25 y 26 de agosto.

Durante estas inspecciones aseguraron 20 objetos punzocortantes, seis dosis de metanfetamina y tres pipas, además de diversos dispositivos y accesorios de comunicación.

El aseguramiento incluyó:

23 teléfonos celulares.

35 cargadores para celular.

11 chips de telefonía móvil.

Siete memorias USB.

Un cable HDMI.

14 cables USB.

Una banda ancha para internet.

Un módem.

Fuerzas Armadas reportan resultados de la actual administración

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que, durante la presente administración, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han conseguido la detención de 51 mil 997 personas y el aseguramiento de 25 mil 941 armas de fuego.

De acuerdo con el balance presentado, también han sido asegurados 4 millones 631 mil 86 cartuchos, 116 mil 685 cargadores, 125 mil 998 kilogramos de marihuana, 48 mil 51 vehículos y mil 226 granadas.

Las autoridades señalaron que estos resultados contribuyen a debilitar las estructuras criminales y afirmaron que las acciones se realizaron con apego al Estado de derecho y respeto a los derechos humanos, con el objetivo de preservar el orden y la paz pública en Sinaloa.