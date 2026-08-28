Se desploma helicóptero de la Fuerza Aérea en Durango; hay siete militares heridos (VIDEO)

El helicóptero quedó bajo resguardo militar mientras la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos de la Fuerza Aérea Mexicana.

Un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana se desplomó al momento de despegar este viernes en El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, dejando a siete militares lesionados. El accidente ocurrió cuando la aeronave tenía cinco minutos de haber despegado.

En segundos, el viaje terminó con en emergencia para los siete ocupantes de un helicóptero UH-60M de la Fuerza Aérea Mexicana, cuando este cayó dentro del Campo Militar de El Salto, luego de que la aeronave presentará fallas y perdiera potencia cuando apenas comenzaba a elevarse.

Así fue el accidente del helicóptero de la Fuerza Aérea en Durango

El aparato, matrículado con el número 1074, acababa de llegar a El Salto y se preparaba para continuar su ruta hacia Culiacán, Sinaloa, cuando ocurrió el accidente. De acuerdo con un reporte militar, la aeronave había aterrizado alrededor de las 10:25 horas y cinco minutos después volvió a despegar; fue entonces cuando ocurrió el desplome.

El helicóptero había salido a las 10:00 horas del Campo Militar Cinco de Mayo, en Durango, y realizó la escala en El Salto para recoger a un mayor de la Fuerza Aérea, quien había acudido a supervisar actividades del Centro de Adiestramiento Regional.

Con el mayor a bordo, la aeronave emprendió nuevamente el vuelo a las 10:30 horas. Su destino era Culiacán, donde sería sometida a mantenimiento preventivo, después de haber prestado apoyo a la Décima Zona Militar.

Pero el vuelo no pasó de los primeros segundos. El reporte señala que al levantar el vuelo el helicóptero perdió potencia y se desplomó a unos metros del despegue.

Los siete ocupantes sobrevivieron al impacto, aunque resultaron lesionados. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que todos presentaron contusiones y fueron atendidos inmediatamente por personal de Sanidad Militar. Dos de los tripulantes fueron reportados con contusiones en brazos y piernas, mientras que el resto de los ocupantes también recibió atención médica.

Sedena investiga desplome de helicóptero en Durango

La caída del helicóptero activó de inmediato el protocolo militar de emergencia. Personal de Sanidad atendió a los lesionados y mandos de la Décima Zona Militar acudieron al sitio para coordinar las acciones posteriores al accidente.

La Sedena también puso en marcha la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos de la Fuerza Aérea Mexicana, que deberá determinar qué provocó la pérdida de potencia y el desplome del UH-60M.

La aeronave quedó bajo resguardo militar mientras se realizan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.