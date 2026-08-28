Susto para el gobernador de Chiapas: Helicóptero en el que viajaba evita accidente con maniobra de emergencia

El gobernador de Chiapas relató que la presencia de aves y la poca visibilidad obligaron a los pilotos a cambiar de dirección.

El helicóptero en el que viajaba el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, tuvo que realizar una maniobra de emergencia durante un traslado al municipio de Pantepec, luego de que un percance relacionado con el cruce de aves obligara a los pilotos a cambiar de dirección.

El incidente ocurrió este viernes 28 de agosto, durante una gira de trabajo del mandatario por el municipio ubicado en la zona norte de Chiapas. Ramírez viajaba acompañado por integrantes de los gabinetes de Infraestructura, Comunicación Social y Atención Ciudadana.

De acuerdo con el relato del propio gobernador, la presencia de aves en la trayectoria del helicóptero, sumada a la poca visibilidad, obligó a los pilotos a cambiar el rumbo para evitar lo que pudo ser una tragedia.

Eduardo Ramírez reconoce a pilotos tras maniobra de emergencia

El mandatario destacó la reacción de los pilotos y su capacidad para controlar la aeronave en aquel momento de tensión.

“Quiero reconocer a los pilotos por su destreza y profesionalismo, que nos ayudó a salvaguardar nuestras vidas y evitó que esto terminara en un percance mayor”, señaló.

Videos difundidos en redes sociales muestran a la aeronave realizando un cambio de trayectoria y un descenso de emergencia a poca distancia del suelo. En las imágenes, algunas personas que se encontraban en el lugar se apartan ante el movimiento de la aeronave.

Pese al incidente, Eduardo Ramírez y los funcionarios que lo acompañaban resultaron ilesos. Tampoco se reportan personas lesionadas por estos hechos.

Tras relatar lo ocurrido, el gobernador chiapaneco compartió una reflexión sobre la fragilidad de la vida.

“Nuestro paso por la vida es fugaz, avanza de manera vertiginosa y no nos damos cuenta de que el día a día se nos va segundo a segundo; se consume el mayor bien inmaterial que es el tiempo que pasamos en esta vida. Sean felices, abracen la vida con humor y mucho amor al prójimo.”, escribió.

¿Qué hacía el gobernador Eduardo Ramírez en Pantepec?

El gobernador explicó que su traslado a Pantepec formaba parte de su agenda de trabajo para atender a las comunidades más apartadas de Chiapas.

De acuerdo con su mensaje, acudió acompañado por funcionarios de las áreas de Infraestructura, Comunicación Social y Atención Ciudadana, con el objetivo de llevar obras y servicios, entre ellos aulas, agua potable, caminos y otros proyectos de infraestructura.

Eduardo Ramírez mostró en fotografías que vistió la localidad de El Avellano, en el municipio de Pantepec, donde llevó a cabo la verificación de la construcción del Sistema de Agua Potable. El gobernador también inauguró la reconstrucción del camino E.C. (Rayón-Pantepec)-San Isidro Las Banderas, con una inversión superior a los 27 millones de pesos.

Cabe recordar que en marzo de 2024, Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, diputado federal por Chiapas y colaborador cercano de Eduardo Ramírez, falleció tras el desplome de la avioneta en la que viajaba junto con integrantes de su familia en el municipio de Salto de Agua.