Detienen a 'La Tía', presunta operadora de una red de tráfico de migrantes hacia EU. (Gabinete de Seguridad)

Autoridades detuvieron a Ana ‘N’, también conocida como ‘La Tía’, presunta líder de una facción vinculada a La Nueva Empresa dedicada al tráfico de migrantes desde Ciudad Juárez hacia Estados Unidos.

En un operativo encabezado por autoridades federales, ‘La Tía’ y otros cuatro presuntos cómplices: Gilberto ‘N’, ‘El Loco’; Martha Samara ‘N’, ‘La Fresa’; José de Jesús ‘N’ y Mayra Saraí ‘N’, fueron detenidos, informó el Gabinete de Seguridad.

“En Jalisco, elementos de la Secretaría de Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República ejecutaron tres cateos en Tonalá y Zapopan donde detuvieron a cinco personas, entre ellas Ana ‘N’, alias ‘La Tía’, identificada como líder de una célula delictiva”, informaron.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron dos camionetas, dinero en efectivo, 31 teléfonos celulares, equipos de cómputo y tres terminales de pago, entre otros dispositivos electrónicos.

Los cinco detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica, mientras los inmuebles intervenidos fueron sellados y quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Túneles para el tráfico ilegal de migrantes de México a Estados Unidos

De acuerdo con las fuentes, los cinco detenidos forman parte de una facción afín a La Nueva Empresa, vinculada con actividades de narcotráfico, secuestro, extorsión y tráfico de personas desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hacia Estados Unidos.

Las investigaciones de la FGR apuntan a que la organización utiliza principalmente túneles para trasladar de manera ilegal a migrantes hacia Estados Unidos.

El modus operandi del grupo criminal fue documentado en múltiples ocasiones por autoridades que realizan cateos en domicilios adquiridos por el crimen, desde donde construyen los túneles que conectan con Estados Unidos.

Ciudad Juárez, situada frente a El Paso, Texas, es uno de los principales puntos de tránsito de migrantes que buscan ingresar de manera irregular a Estados Unidos y es escenario de diversos operativos contra organizaciones dedicadas al tráfico de personas.

Además, es una de las regiones donde organizaciones criminales se disputan el control por la ventaja que pueden tener para realizar actividades delictivas lucrativas.

En enero de 2025, las autoridades mexicanas localizaron un túnel que conectaba Ciudad Juárez con El Paso y que presuntamente era utilizado para trasladar migrantes de manera clandestina bajo la frontera.

El gobierno mexicano reforzó las operaciones contra las redes de tráfico de personas en la frontera, en paralelo con el endurecimiento de la política migratoria estadounidense desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.