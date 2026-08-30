UNAM abre 2 mil lugares de licenciatura para quienes no pasaron examen de control: Así puedes registrarte

La UNAM ofrecerá dos mil lugares para estudiar licenciatura en carreras con baja demanda a los aspirantes que no pasaron el examen de control. (Cuartoscuro).

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que ofrecerá nuevas oportunidades para aquellos aspirantes que no resultaron seleccionados tras haber aplicado el examen de control, y que deseen realizar estudios en alguna de las licenciaturas que cuentan con espacios vacantes.

“Con esta convocatoria, la UNAM ofrecerá dos mil 24 lugares en 66 distintos programas de licenciatura – de las cuatro áreas de conocimiento – a los 16 mil 543 aspirantes que, habiendo presentado el examen de control, no resultaron admitidos en la opción de su preferencia”, explicó la Universidad.

¿Cómo debo registrarme para obtene un lugar en la UNAM si no pasé el examen de control?

A partir de este lunes 31 de agosto, la Universidad habilitará el sitio www.tusegundaopcion.unam.mx para que las personas interesadas ingresen con su folio y contraseña en donde podrán seleccionar hasta tres opciones de licenciatura en orden de preferencia.

“Estas serán asignadas considerando el número de aciertos obtenidos por las y los aspirantes en el examen de control hasta que los espacios vacantes se agoten”, indicó.

¿Cuándo se darán los resultados de la segunda oportunidad de la UNAM?

El periodo de registro será del lunes 31 de agosto a las 10:00 horas, al viernes 4 de septiembre a las 12:00 horas.

La publicación de los resultados de esta convocatoria se hará el viernes 4 de septiembre a las 18:00 horas y las personas aspirantes seleccionadas podrán descargar sus documentos de inscripción en MI SITIO a partir del sábado 5 de septiembre a las 10:00 horas.

UNAM no aclara la ‘caída’ de resultados tras examen de control

La UNAM no se ha pronunciado luego de hacerse público el desplome en los resultados del examen de control, y si habrá medidas al respecto ante la caída sobre el mínimo histórico para entrar al nivel licenciatura.

A través de un comunicado, la universidad explicó que 49 mil 74 alumnos ingresarán a la UNAM para el ciclo escolar 2026-2027, de los cuales 20 mil 923 llegarán por el examen de control.

Los otros 28 mil 151 ingresarán por pase reglamentado, procedentes de bachilleratos de la UNAM como la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).