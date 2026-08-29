Examen de control de la UNAM ‘desploma’ el número de aciertos: Así cambiaron los puntajes mínimos

Examen UNAM: de puntajes récord a una fuerte caída en los aciertos de ingreso. (Cuartoscuro)

Los resultados del examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mostraron una caída en los puntajes mínimos de ingreso requeridos para varias carreras.

En promedio, los aspirantes obtuvieron 45 aciertos menos que en el examen en línea, donde se detectó un incremento inusual de aspirantes con más de 100 aciertos o puntajes perfectos.

Algunos de los casos más destacados son:

Medicina: de 117 a 92 aciertos mínimos.

de 117 a 92 aciertos mínimos. Derecho: de 105 a 65 aciertos.

de 105 a 65 aciertos. Arquitectura: de 108 a 75 aciertos.

de 108 a 75 aciertos. Enfermería: de 103 a 58 aciertos.

de 103 a 58 aciertos. Psicología: de 112 a 74 aciertos.

de 112 a 74 aciertos. Cirujano Dentista: de 109 a 65 aciertos.

de 109 a 65 aciertos. Odontología: de 112 a 70 aciertos.

de 112 a 70 aciertos. Administración: de 108 a 67 aciertos.

En total, más de 50 mil aspirantes presentaron el examen de control en todo el país. De ellos, apenas 20 mil 923 obtuvieron un lugar por concurso de selección. Es decir, solo uno de cada cuatro consiguió un lugar.

Alcanzan resultados históricos... por examen en línea de la UNAM

Lo desalentador de la situación se entiende al revisar lo que ocurrió antes. En julio, la UNAM aplicó por primera vez en su historia un examen de admisión 100 por ciento en línea.

Cuando se publicaron los resultados, no hubo festejos. Lo que llamó la atención fueron los puntajes tan altos.

Por ejemplo, en Medicina, el promedio de aciertos fue de entre 59 y 52 puntos durante los últimos cinco años, pero con el examen en línea ese promedio se disparó a 78 aciertos. Además, el puntaje mínimo para ingresar llegó a 117 de 120 respuestas correctas posibles.

Un analista de datos detectó que la mayoría de los aspirantes se concentraba entre 110 y 116 aciertos, cuando en años anteriores el grueso se ubicaba entre 40 y 46.

Las señales obligaron a la UNAM a cancelar los resultados y convocar a un examen presencial para verificar si los aspirantes realmente dominaban los conocimientos que reflejaban sus puntajes.

El ciclo escolar 2026-2027 arrancará el 31 de agosto con 49 mil 074 estudiantes de primer ingreso, entre quienes ingresaron por concurso de selección y quienes lo hicieron por Pase Reglamentado.

Hasta el momento, la UNAM no emitió un comunicado oficial que explique a fondo lo ocurrido con el examen en línea.

Mientras tanto, la situación fuera de la institución se encuentra en el ámbito judicial, luego de la detención de dos sujetos identificados como trabajadores de la academia Más Preparación, quienes presuntamente cobraron a los aspirantes a cambio de responder por ellos el examen en línea.