Regreso a clases 2026 EN VIVO: Sigue el lunes de caos vial y tráfico en CDMX

Ante el regreso a las aulas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegará 15 mil policías. (Cuartoscuro).

Este lunes 31 de agosto de 2026 regresan a clases estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, por lo que se prevé un incremento en el tránsito vehicular y en la afluencia de pasajeros en el transporte público.

Ante el regreso a las aulas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegará 15 mil policías como parte del Operativo Regreso a Clases 2026-2027, con acciones de vigilancia, prevención y control vial.

El dispositivo comenzará desde las 06:00 horas y tendrá presencia en las inmediaciones de los planteles escolares, principales vialidades, rutas de transporte público y puntos de alta concentración de personas.

SSC: 15 mil policías vigilarán el regreso a clases

El operativo contará con elementos de la Policía Sectorial, Policía Bancaria e Industrial (PBI), Policía Auxiliar (PA), Subsecretaría de Control de Tránsito y Unidad de Seguridad Escolar, entre otras áreas de la SSC.

Los agentes estarán apoyados por mil 410 vehículos oficiales, 28 motocicletas, cinco grúas, nueve ambulancias y cuatro motoambulancias. También participará una unidad de rescate del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Más de 24 millones de alumnos de educación básica retoman sus actividades este lunes 31 de agosto con el inicio del ciclo escolar 2026-2027. (Cuartoscuro). (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Además, un helicóptero de los Cóndores realizará sobrevuelos de prevención y vigilancia para reforzar las labores del personal desplegado en tierra.

¿Dónde habrá vigilancia por el regreso a clases?

La SSC informó que se realizarán patrullajes preventivos en las rutas de transporte público que conducen hacia los planteles educativos.

El operativo también tendrá presencia en:

Centros de Transferencia Modal (CETRAM).

Estaciones del Metro.

Metrobús.

Tren Ligero.

Sistema de Transportes Eléctricos.

Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Alrededores de escuelas públicas y privadas.

La Policía de Tránsito también realizará labores de orientación para agilizar la circulación y evitar que los automovilistas se estacionen en lugares prohibidos.

La SSC pidió a los conductores evitar estacionarse en pasos peatonales, doble o triple fila y zonas escolares restringidas, ya que estas prácticas reducen la capacidad vial y pueden ocasionar mayores congestionamientos.

Durante el regreso a clases, las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar sus tiempos de traslado y extremar precauciones en las inmediaciones de los planteles.

Protestas en día de regreso a clases

Una protesta de las y los enfermeros del hospital Siglo XXI del IMSS por falta de personal e insumos, así como una serie de presuntos violaciones a derechos laborales, podrán causar tráfico y caos vial este regreso a clases.

La manifestación está programada para las 09:30 horas de este lunes a las afueras del hospital ubicado avenida Cuauhtémoc y Eje 3 Baja California, en la zona centro de la capital.

Recomendaciones para el regreso a clases 2026

Para evitar contratiempos este lunes, la SSC recomienda: