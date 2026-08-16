Milpa Alta estrena rutas de RTP: transporte llegará a 700 personas al día

El Gobierno de la CDMX anunció la llegada de 10 nuevas unidades RTP a Milpa Alta

El Gobierno de la Ciudad de México fortaleció la movilidad en Milpa Alta con la incorporación de 10 nuevas unidades de RTP y nuevas opciones de ruta desde San Bartolomé Xicomulco hacia Xochimilco y el Tren Ligero “El Ajolote”, en beneficio de más de mil 700 personas diariamente.

Las unidades están adaptadas para operar en zonas altas y de montaña, donde las pendientes y condiciones del camino requieren mayor capacidad y desempeño.

Los nuevos recorridos tendrán trayectos de entre 12 y 25 kilómetros y permitirán reducir hasta 30 minutos algunos tiempos de traslado.

Brugada ampliará el transporte público en CDMX

Durante la entrega, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que este año iniciará la licitación para adquirir cerca de 500 nuevos autobuses de RTP, mediante una inversión de 2 mil millones de pesos provenientes del Fideicomiso de la Licencia Permanente. La previsión es que las nuevas unidades estén disponibles a más tardar en marzo.

La ampliación del transporte público en las periferias forma parte de una estrategia para reducir las desigualdades territoriales y acercar opciones de movilidad segura, accesible y digna a comunidades que históricamente han tenido menor cobertura.

En materia de infraestructura vial, también se anunció que en octubre comenzará un programa para repavimentar cerca de 50 kilómetros de carreteras entre los pueblos de Milpa Alta, incluida la vía San Bartolomé Xicomulco–Xochimilco.

Respecto al Cablebús hacia Milpa Alta, se informó que el proyecto avanza tras aprobarse su introducción. La definición de su recorrido continuará mediante procesos de diálogo, información y consulta con los pueblos y comunidades, respetando sus decisiones.

Actualmente, RTP cuenta con alrededor de 900 unidades en circulación y mantiene como prioridad ampliar el servicio hacia zonas de montaña y periferias de la Ciudad de México.