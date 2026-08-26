Pemex se aleja del riesgo: Baja el costo de su deuda y mejoran sus calificaciones

La percepción de riesgo crediticio de México y Pemex disminuyó, mientras la deuda de Pemex alcanzó su nivel más bajo (Foto: Mayolo Lopez Gutierrez/Bloomberg)

La percepción de riesgo crediticio de México y Petróleos Mexicanos (Pemex) disminuyó de manera sostenida durante la actual administración, de acuerdo con indicadores de mercado como los Credit Default Swaps (CDS), reportó la Secretaría de Hacienda.

¿Cuánto ha bajado la deuda de Pemex?

Argumentó que el CDS de México a cinco años pasó de 120 puntos base al inicio de la administración a 80 puntos base al cierre de este martes, una reducción de alrededor de 40 puntos base.

Este mismo indicador ha tenido un promedio de ~120 pbs entre 2012 y 2024, haciendo más relevante aún la reducción que ha tenido durante la actual administración.

En el caso de Pemex, la reducción ha sido más pronunciada, subrayó la dependencia.

“Su CDS a cinco años pasó de alrededor de 460 puntos base al inicio de la administración a 222 puntos base actualmente, lo que representa una disminución de 238 puntos base”, detalló.

Frente al promedio de 327 puntos base observado entre 2012 y 2024, el costo de cobertura para la deuda de Pemex se encuentra 105 puntos base por debajo, indicó.

Con esta reducción, el costo de cobertura crediticia de México se ubica en niveles similares a los de países con grado de inversión y por debajo de otros emisores sin grado de inversión.

La diferencia es de al menos 38 puntos base frente a Brasil y llega hasta 428 puntos base respecto de Argentina.

La menor percepción de riesgo también se ha acompañado de una reducción de la deuda bruta de Pemex como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), que en 2025 alcanzó su nivel más bajo en 11 años.

La disminución de la deuda contribuyó a que las agencias calificadoras mejoraran la nota de Pemex por primera vez desde 2013. Fitch Ratings elevó la calificación de la empresa en tres escalones, mientras que Moody’s la incrementó en dos durante el segundo semestre de 2025.

Además, el 13 de febrero de 2026 Pemex, en coordinación con la SHCP, regresó al mercado local de capitales después de seis años de ausencia.

La emisión registró una demanda de 63 mil 285 millones de pesos entre inversionistas nacionales e internacionales, equivalente a una sobresuscripción de dos veces el monto colocado.