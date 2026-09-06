‘¡Ponte a temblar!’ Habrá más alertas ‘presidenciales’ que avisaran de estos desastres

Las alertas celulares se ampliarán a desastres naturales y contingencias ambientales.

Además de la alerta presidencial por sismos, se espera que tu celular reciba notificaciones en caso de otros fenómenos naturales a partir del cierre de año.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones actualizó la regulación de su sistema de alertamiento celular.

Con ello, incorporarán nuevas notificaciones de alerta máxima en casos de: huracanes, inundaciones, incendios, actividad volcánica y deslaves, entre otros.

Dichas alertas llegarán vía mensaje de texto, y servirán para avisarte con anticipación de condiciones climáticas adversas, especialmente en casos de lluvias severas, frentes fríos, olas de calor y contingencias ambientales.

Además, las alertas podrían llegar con horas o días de anticipación con fines de prevención, evacuación y resguardo.

Todo lo que debes saber de las nuevas alertas celulares por desastres naturales

De acuerdo con Protección Civil, estas nuevas alertas celulares tendrán un sonido distinto cada uno, lo que las diferenciará de las alertas presidenciales por sismos.

Para que lleguen estas alertas no dependerás de contar con saldo ni acceso a internet.

Los mensajes de alerta por fenómenos naturales no se podrán desactivar y las notificaciones aparecerán inmediatamente por una ventana emergente.

“Su implementación tecnológica se realizará durante el último trimestre del año, una vez que los proveedores de telefonía celular hayan hecho las adaptaciones técnicas requeridas para sus sistemas”, informó Protección Civil.

Las autoridades no detallaron qué pasará en casos de usuarios con la línea móvil desactivada tras no cumplir con el registro de líneas móviles.

Tampoco ofrecieron detalles sobre los sonidos de las alertas en cada caso, y cómo será la división de regiones en cada fenómeno natural de interés.

La llegada de este sistema de alertamiento es previo a la intensificación del fenómeno El Niño, que de acuerdo con la UNAM, provocará lluvias intensas en ciertas partes del país el año que viene, así como otros fenómenos naturales desde la sequía hasta huracanes más fuertes.