¿Avalancha en Nepal se puede repetir? Expertos explican impacto del calentamiento global en los glaciares

¿Por qué ocurren más desastres en el Himalaya? La avalancha en Nepal vuelve a encender las alertas. (EFE)

El calentamiento global intensifica el riesgo de desastres naturales como la riada que dejó más de 390 muertos en la frontera de Nepal con el Tíbet y que habría tenido su origen en el colapso de un glaciar.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) y China apuntaron al colapso de un glaciar como causa de la inmensa riada que la víspera golpeó una zona fronteriza entre el norte de Nepal y el Tíbet (suroeste de China), con un balance de más de 390 muertos y unos mil 400 desaparecidos, según reportes de ambas partes.

“Se trató de un derrumbe glaciar y un flujo de detritos”, informó este jueves el USGS, que inicialmente relacionó el origen de la tragedia con un terremoto de magnitud 4.4 en Nepal y, más tarde, con un deslizamiento de tierra.

Por su parte, expertos del Ministerio chino de Recursos Naturales determinaron mediante imágenes de satélite que el desastre se originó por el desprendimiento de una masa de hielo en una zona glaciar de Nepal situada entre 5 mil 200 y 5 mil 500 metros de altitud.

Según Pekín, la masa arrastró materiales glaciares y descendió a gran velocidad hasta convertirse en un flujo de detritos y, posteriormente, en un corrimiento de lodo que alcanzó el puerto fronterizo de Gyirong, tras recorrer unos 20 kilómetros en apenas siete minutos.

En esta línea, la evaluación preliminar de los expertos, tras analizar las imágenes por satélite de Planet Labs, asoció el siniestro con una avalancha de hielo y rocas procedente de un glaciar situado en la cuenca alta del corredor fluvial de Bhote Koshi-Trishuli.

“Las primeras evaluaciones, apoyadas por imágenes de vídeo e información sísmica inusual detectada cerca de la zona, sugieren que un gran volumen de hielo y de escombros rocosos cayó sobre el Lhende Khola, un afluente del Bhote Koshi”, indicaron científicos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD).

“Esta colosal avalancha habría generado el violento aumento de caudal que arrastró las estaciones de monitoreo hidrológico y puso en riesgo varias instalaciones hidroeléctricas en la región”, añadieron.

Una zona muy afectada por el calentamiento global

Esta riada masiva se suma a otras que asolaron el área del Himalaya en las últimas décadas y tuvo lugar en una zona muy afectada por el calentamiento global.

Según explicó este jueves la catedrática de Glaciología y Geología Glacial de la Universidad de Newcastle (Reino Unido), Bethan Davies, esta zona se está calentando rápidamente y este fenómeno es “particularmente acelerado” en las áreas glaciares por encima de los 4 mil metros, lo que causa “balances de masa glaciar fuertemente negativos”.

Los científicos del ICIMOD recuerdan que este aumento de las temperaturas “está alterando los glaciares, las condiciones de la nieve, el permafrost y las laderas de las montañas en todo el Hindu Kush Himalaya”.

Los glaciares del Himalaya se derritieron un 65 por ciento más rápido entre 2011 y 2020 que en la década anterior y, en el caso de la meseta tibetana, podría perderse más de la mitad de su masa glaciar para 2100.

El ICIMOD alertó en un informe de 2023 que se producirían más avalanchas, deslizamientos de tierra e inundaciones en unas montañas que albergan 200 lagos glaciares, considerados peligrosos por el riesgo de inundaciones repentinas.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) detalló en su informe de 2022 que los desastres relacionados con el clima en las regiones montañosas aumentaron y proyectó que las inundaciones y el número de lagos glaciares crecerían en un escenario de aumento de las temperaturas de entre 1.5 y 3 grados.

“Es evidente que debemos esperar que este tipo de catástrofes continúe en los próximos años. Se prevé que nuestro clima se caliente significativamente en las próximas décadas, lo que contribuirá aún más a la desestabilización de estos entornos de alta montaña”, declaró Davies.

En la actualidad, al menos 15 millones de personas en todo el mundo viven bajo la amenaza de una inundación repentina por esta causa, de las que alrededor de 7.5 millones se encuentran precisamente en los países que comparten el Himalaya, según un estudio publicado en la revista Nature en 2023.

“Las comunidades de montaña de todo el mundo, desde los Alpes hasta los Andes y el Himalaya, se ven amenazadas por la creciente intensidad y frecuencia de los riesgos relacionados con la montaña. Sus vidas, sus modos de vida, su cultura y su patrimonio se ven amenazados”, dijo el director de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, Kamal Kishore, en un comunicado después de que un glaciar colapsara sobre el municipio de Blatten (Suiza) en mayo de 2025.