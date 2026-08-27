No fue un sismo: Glaciar del Himalaya colapsó, provocó una avalancha y dejó bajo el agua a Nepal

Rescatistas usan una excavadora para poner a salvo a las víctimas de una inundación a lo largo del río Trishuli, en Nepal.

Expertos climáticos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, señalaron que la avalancha procedente de un glaciar probablemente causó la crecida del río a lo largo de la frontera entre Nepal y China.

“Las observaciones hidrológicas indican la velocidad y magnitud excepcionales de la riada”, expresaron en una declaración enviada por correo electrónico, señalando que los niveles de agua en un punto del río Trishuli aumentaron hasta 9 metros en media hora.

El río Lhende Khola, un afluente del río Bhotekoshi, registró su máximo nivel de crecida, señalaron.

“El Lhende Khola se ha desbordado dos veces en 14 meses, esta vez el detonante fue una avalancha de hielo y roca procedente de un glaciar del lado nepalí que bloqueó el río y liberó una súbita crecida río abajo”, explicó Saswata Sanyal, especialista en reducción del riesgo de desastres del grupo de investigación climática. Señaló la importancia de las alertas tempranas en “un Himalaya que se está calentando”.

La región del Himalaya, que atraviesa varios países, incluida India, es especialmente vulnerable a lluvias intensas, inundaciones y deslaves porque se está calentando más rápido que el resto del planeta debido al cambio climático provocado por el ser humano.

Las investigaciones han mostrado que los fenómenos meteorológicos extremos, incluidas las olas de calor y las lluvias, y el derretimiento de los glaciares, se han vuelto más frecuentes en la región.

¿Cuántos muertos y desaparecidos van tras las inundaciones en Nepal?

Los equipos de rescate buscan a cientos de personas desaparecidas tras la avalancha a lo largo de la frontera entre Nepal y China. Un catastrófico y letal torrente de agua y lodo de varios pisos de altura arrasó varias comunidades en la víspera tras el colapso de un glaciar.

Videos de la tragedia mostraron cómo la gente corría antes de que la crecida se los tragara y destruía edificios y puentes. Al menos 353 personas fallecieron, dijo la policía, y más de mil 300 estaban desaparecidas, entre los que hay decenas de extranjeros y peregrinos.

Cientos de personas más se han visto desplazadas en toda la región del Himalaya. Las empinadas laderas y los frondosos valles bajo la cordillera del Himalaya —donde están muchos de los picos más altos del mundo y de los glaciares que quedan— son especialmente vulnerables a las inundaciones y los deslaves.

El derretimiento de glaciares se ha vuelto más común debido al aumento de las temperaturas causado por el cambio climático provocado por el ser humano. Las imágenes mostraban lo que parecían ser los segundos pisos de edificios en el distrito de Nuwakot, en Nepal, cubiertos de lodo tras el paso del torrente.

Los escombros colgaban de ramas y cables, los vehículos quedaron enterrados y algunos sobrevivientes atónitos estaban cubiertos de lodo.

Ejército rescata a cientos de personas afectadas por avalancha en Nepal

Nirajan Paudyal, un periodista asentado en la capital de Nepal, Katmandú, estaba preocupado por sus padres y familiares que viven en la pequeña aldea de Soley, en la zona de Nuwakot. “Hasta ahora no hay ninguna novedad. Temo que no haya”, dijo Paudyal.

Las autoridades nepalíes reportaron que decenas de puentes quedaron destruidos y que casi 40 kilómetros de carreteras sufrieron daños, lo que complica las labores de búsqueda.

El ejército nepalí ha rescatado a más de 100 personas de las zonas afectadas por las inundaciones mediante operaciones en helicóptero, indicó su portavoz, el general de brigada Raja Ram Basnet.

Los militares también evacuaron a personas atrapadas dentro de instalaciones vinculadas al proyecto hidroeléctrico Trishuli, agregó. Decenas de heridos fueron trasladados a Katmandú para recibir atención médica.