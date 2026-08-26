VIDEO: Así una avalancha de lodo arrasó entre Nepal y China; hay deslaves, 55 muertos y 403 desaparecidos

Vista aérea de Trishuli, en el distrito nepalí de Nuwakot, donde varias personas han muerto y centenares están desaparecidas debido a una riada.

Al menos 55 personas murieron y 403 desaparecieron este miércoles 26 de agosto después de que una riada repentina golpeara varias localidades cerca de la frontera entre Nepal y el Tíbet (China).

El portavoz de la Policía de Nepal en la provincia de Bagmati, Rajendra Prasad Dhamala, elevó a 55 las personas fallecidas en el desastre que golpeó pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas a primera hora de la mañana.

Al mismo tiempo, la Junta de Turismo de Nepal aseguró que 403 personas, entre ellas 341 extranjeras, permanecen desaparecidas. Dos de ellas son de nacionalidad española, según las fuentes.

La masa de agua llegó hacia las 9:15 hora local al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi.

Las autoridades movilizaron a los cuerpos de seguridad y equipos de emergencia mientras trataban de determinar el alcance de los daños y localizar a las personas que permanecían sin contacto.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, atribuyó de forma preliminar a un terremoto la riada, al señalar que el sismo habría provocado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el cauce del río Bhote Koshi.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró un sismo de magnitud 4.4, con epicentro unos 77 kilómetros al noroeste de la localidad nepalí de Kodari y a una profundidad de 10 kilómetros.

Nepal urge a intensificar la búsqueda de desaparecidos

El presidente de Nepal, Ram Chandra Paudel, hizo un llamado urgente a las fuerzas de seguridad, el Gobierno y la sociedad civil para volcar todos los medios disponibles en las labores de rescate, tras la riada que golpeó el norte del país.

“En este momento de crisis, hago un llamamiento al Gobierno, a los partidos políticos, a las organizaciones sociales, a todas las agencias, incluidas las fuerzas de seguridad, y a la ciudadanía en general para que intensifiquen las labores de rescate y socorro”, escribió el mandatario en X.

Los equipos de búsqueda tratan de localizar a cientos de personas en la zona, después de que la Junta de Turismo de Nepal (NTB) reportara al menos 384 viajeros desaparecidos, entre ellos 93 nepalíes y 291 extranjeros, incluidos ciudadanos de la India, Malasia, el Reino Unido, Sudáfrica, Estados Unidos, Australia y Países Bajos.

El Gobierno de Nepal declaró zona de desastre durante tres meses las áreas afectadas en el distrito de Rasuwa, en el norte del país y cerca de la frontera con el Tíbet (China), donde la riada ha dejado al menos 16 muertos y centenares de desaparecidos.