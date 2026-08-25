¿Por qué China y Hong Kong son ‘golpeadas’ por las sanciones de EU contra Irán?

La última ofensiva de sanciones de la administración Trump contra Irán ha afectado a empresas en China y Hong Kong, pero ha evitado la medida mucho más trascendental de sancionar a las principales instituciones financieras chinas.

El lunes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentó un paquete de medidas dirigido a decenas de personas y entidades como parte de lo que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, describió como la Operación Marginado Económico, una campaña más amplia destinada a cortar los últimos salvavidas financieros de Irán.

La inclusión de entidades con sede en Hong Kong sigue un patrón similar al observado en la aplicación por parte de Estados Unidos de las sanciones impuestas por la guerra de Rusia en Ucrania. En esa campaña, Washington ha sancionado a intermediarios comerciales y empresas navieras de la ciudad, acusadas de facilitar el transporte de mercancías, incluyendo tecnología sensible. En mayo, Estados Unidos sancionó a nueve empresas y personas chinas por supuestamente ayudar al ejército iraní, pocos días antes de una cumbre de líderes en Beijing.

Las últimas medidas contra Irán sugieren que Washington busca encarecer las operaciones comerciales con Teherán sin afrontar aún las repercusiones económicas y diplomáticas más amplias que podrían derivarse de las sanciones a los grandes bancos chinos. Sin embargo, no está claro cuán efectivas serán estas medidas contra las empresas, dado que son privadas y tienen poca exposición conocida a Estados Unidos.

“Las sanciones contra entidades específicas carecen de sentido, ya que no se pueden aplicar con la suficiente rapidez como para igualar la velocidad a la que se pueden crear entidades sustitutas”, afirmó Derek Scissors, investigador sénior del American Enterprise Institute, que realiza un seguimiento de la inversión china en el extranjero.

Algunas empresas podrían comenzar como empresas fantasma y luego gestionar una mayor actividad si sobreviven, dijo Scissors, y agregó que las docenas de entidades que Estados Unidos mencionó “existen en un universo de decenas de miles”.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, indicó el martes en una rueda de prensa habitual en Beijing que su país mantendría sus relaciones económicas con Irán. «La cooperación de China con Irán siempre se ha llevado a cabo dentro del marco internacional y no debe ser objeto de injerencias ni menoscabada», añadió.

El gobierno de Hong Kong afirmó que aplica íntegramente las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, pero no las medidas unilaterales impuestas por otros países. Un portavoz oficial añadió que la ciudad mantiene un sólido sistema de control comercial que supervisa los envíos de productos estratégicos para prevenir su desvío ilegal.

Un aspecto clave de las medidas fue una red de adquisición de tecnología centrada en Sweet Ocean Industrial, con sede en Hong Kong. El Tesoro alegó que la empresa actuó como intermediaria en la adquisición de equipos de óptica láser y otros bienes sensibles destinados a la Universidad Tecnológica Malek Ashtar de Irán, una institución de investigación vinculada a la defensa y sancionada por la ONU.

Los individuos Li Na, Tian Jianbai y Zhang Limei, todos ellos residentes en China, también fueron designados por supuestamente ayudar a coordinar actividades de adquisición a través de la red, que según el Departamento del Tesoro apoya la adquisición por parte de Irán de tecnología crítica para la investigación nuclear y el desarrollo de misiles.

Según el comunicado estadounidense, dichas redes permiten a Irán obtener tecnología de doble uso a través de un “extenso sistema de empresas fachada, canales financieros encubiertos e intermediarios logísticos en todo el este de Asia”.

Las sanciones también afectaron a varias empresas vinculadas a la misma cadena de suministro, entre ellas Shenzhen Sweet Ocean Technology, RPT Technology, Tiany Technology y MT Trading and Logistics HK.

El Departamento del Tesoro también afirmó que la empresa DEC Photonics, con sede en Hong Kong, transfirió fondos repetidamente a Shenzhen Sweet Ocean. La compañía anuncia productos láser y ópticos en su sitio web.

El Departamento del Tesoro también alegó que Feili Co., Minvur, Feisu y Guska Co., con sede en Hong Kong, transfirieron decenas de miles de dólares cada una a Sweet Ocean y su red para ayudar a usuarios finales iraníes a adquirir productos. El Departamento del Tesoro alegó que varias de estas entidades actuaban como empresas fachada que facilitaban los pagos a las redes financieras iraníes.

Washington sancionó por separado a varios operadores logísticos que, según afirmó, tenían vínculos con Irán. Entre ellos se encontraban Shenzhen Huamei Lianyun International Logistics Co., Shenzhen Bositong Logistics Co. y Bositong Supply Chain Shenzhen Co.

DEC Photonics, Tiany y Shenzhen Bositong Logistics, que proporcionaron información de contacto en línea, no respondieron de inmediato a los intentos de contactarlos para obtener comentarios.