Retail transforma mapa y jugadores

La continuidad en el empleo, el consumo y la confianza del consumidor son señales que acompañan la evolución de las ventas del retail organizado que van más rápido que los m2 de venta al cierre del segundo trimestre del año.

Es un escenario que abre la puerta a una etapa de normalización y mayor justificación entre los principales jugadores del mercado para el desarrollo de proyectos con la demanda real y análisis preciso del mercado.

Son factores que aquí hemos comentado y que transformaron en los últimos 6 años el mapa de jugadores, sus prácticas y presencia de mercado, vitales para entender su reflejo en los espacios comerciales.El último reporte de Mac Arquitectos Consultores retrata un retail organizado en el que operan 47 mil 600 establecimientos que crecieron 27% entre 2019 y 2025, mismos que en conjunto tienen 31.2 millones de m2 de superficie, misma que creció 15% con una ocupación de portafolio comercial de 94%, sin dejar de lado el alza en las rentas.Los números son no sólo un reflejo del deterioro estructural, sino de un distinto nivel de penetración según el formato, tendencia observada en el lapso referido.Esta evolución dejó en las primeras posiciones del Top 10 a Tiendas 3B, AutoZone, La Comer, HEB y Farmacias Guadalajara como los operadores de mayor crecimiento.Del total, el líder de tiendas del hard discount generó 33.2% del mercado de los principales operadores, con una estrategia que permitió que su huella creciera de mil 96 unidades a 3 mil 346 tiendas.Grupo Axo, por ejemplo, fortaleció su presencia en el segmento del lifestyle y athletics con aproximadamente una presencia de 16% del canal digital.

Por su parte, Farmacias Guadalajara inició el ciclo en 2019 con 142 sucursales y lo cerró con 3,099 tiendas con crecimiento consistente.

Son todas estrategias que muestran un crecimiento concentrado en tiendas pequeñas y eficientes, más ventas por tienda y por m2 en formatos de mayor cobertura territorial, experiencia y omnicanalidad y omnicanalidad.Las tendencias señaladas destacan también el peso que tiene en el espacio las experiencias en tienda física y el fullfilment.Del lado de la inversión es evidente la disciplina de capital con que los jugadores buscan tener menos m2 en proyectos selectivos, hecho que muestra los hábitos de tenants en centros y locales comerciales.

No menos relevante es la digitalización estructural, un camino que muestra el estado del mercado de los centros comerciales donde es evidente el desafío digital.Las ventas online integradas al canal digital son el motor estructural pero no todos los competidores han logrado crecer de la misma manera.Así mientras en Liverpool 30.5% es canal digital, en Palacio de Hierro es aproximadamente 28.29% y en Alsea un 19%.

Todas son variables indispensables para entender lo sucedido en los años recientes.