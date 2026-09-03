IA, la revolución del workplace 5.0

La inteligencia artificial (IA) es mucho más que una tendencia en el desarrollo de negocios, la tecnología, las herramientas y su adopción. Su llegada al espacio de trabajo marca un cambio coyuntural para crear una eficiencia invisible que transforma las oficinas y crea espacios para experiencias productivas.Es una paradoja que plantea cómo el uso de la IA se traduce en un rendimiento mental luego de que el espacio se adapta al colaborador, que al no invertir tiempo en actividades mecánicas, logra multiplicar su productividad.Esta reflexión luce futurista, pero es parte de la conversación de quienes lideran la toma de decisión en los corporativos y el ecosistema de servicios alineados a la ubicación de oficinas, la adecuación y su operación.

Del lado de los inmuebles la adopción de modelos automatizados y sistemas impulsados por IA para la extracción y procesamiento de datos inmobiliarios permiten evaluar el desempeño de los corredores con mayor agilidad e incluso el análisis locacional se pueda encontrar una oficina céntrica para todos los ocupantes del espacio.

En consecuencia los usuarios corporativos encuentran los mejores espacios, promueven reuniones ultra-eficientes y la automatización de papeleo, entre otros.

En la operación del día a día, se ha comprobado cómo resuelve la necesidad crítica de las empresas de Tecnología, IT y Farmacéutico ante la urgencia por iniciar operaciones y coordinar centros de servicios regionales en lapsos cortos.Este factor ha hecho que exista una creciente inercia por espacios acondicionados (casi 50%) respecto a los tradicionales en obra gris.

Sin duda, este cambio revoluciona las estrategias de bienes raíces corporativos y como México y otros países de América Latina enfrentan desafíos en su adopción.En la encuesta bianual Future of work 2026 con 2 mil 300 tomadores de decisión de bienes raíces corporativos de 21 mercados, JLL destaca cómo 65% de los encuestados prioriza el posicionamiento estratégico de largo plazo y 64% las inversiones transformacionales.Desde diferentes roles, en el top 5 de negocios representados figuran la banca u otros servicios financieros, la construcción e ingeniería, tecnología y digital, manufactura, además de retail o bienes de consumo.Otros temas a considerar son que 38% reconoció como prioridad la automatización impulsada por IA los costos de energía, 35% los servicios públicos y 34% los requerimientos de infraestructura tecnológica.

Aspectos clave para el avance de esta tendencia son múltiples.Empieza por cómo las empresas anticipan su impacto en el trabajo, integran la perspectiva regulatoria en la estrategia inmobiliaria y consideran al talento especializado en las decisiones de ubicación.

De igual forma, la transformación laboral es vista como la verdadera brecha en la región Latam, ya que antes de invertir en seguridad o cumplimiento normativo, la encuesta concluye priorizar la capacidad de respuesta en las empresas ante la reconfiguración de roles y funciones.

Es un hecho que ante la escasez de mano de obra técnica, la brecha de habilidades en IA superó por primera vez en 15 años a las restricciones presupuestales, porque limita la transformación del área de bienes raíces.Un dato revelador de esta evolución es cómo las empresas no esperan una reducción significativa de costos tradicionales de ocupación, sino cómo se logra redistribuir y anticipar hacia modelos híbridos, tecnología, automatización y modernización de activos, más inteligentes y resilientes.Se trata de una verdadera revolución que en los años recientes analizan los principales jugadores del real estate en México porque marca un antes y después en el negocio.Y no sólo eso. El movimiento de la adopción de IA en las oficinas también está llamado a promover el bienestar del colaborador y la eficiencia espacial.