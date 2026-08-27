Retail atrae marcas internacionales

12 marcas internacionales se establecieron en el primer semestre del año en centros comerciales de Ciudad de México (CDMX), Guadalajara, Monterrey, Los Cabos y Riviera Maya.

Su llegada da continuidad a la nueva etapa que experimenta el retail, aderezada por la fortaleza del consumo interno que sienta las bases para una eventual expansión en América Latina.Es resultado del diagnóstico presentado por CBRE México que destaca cómo las marcas están alineadas a tendencias asociadas al bienestar, fitness, entretenimiento, gastronomía especializada y servicios complementarios.

Las marcas que llegaron se especializan en los segmentos de lujo, alimentos y bebidas, moda, entretenimiento, belleza, mascotas, joyería y artículos para el hogar.Esta lectura del ecosistema retail del país determinó categorías, formatos y tendencias que impulsan al sector y se reflejan en los centros comerciales en operación, así como en los 25 mil m2 de área bruta rentable que se agregaron al mercado en el lapso de referencia.

El reporte destaca cómo ante un entorno de consumo de mayor selectividad algunos formatos tradicionales tienen señales de moderación, mientras que las categorías de mayor valor mantienen resiliencia.Por lo anterior, destinos que atienden la demanda impulsada por la conveniencia, especialización, bienestar, valor y experiencias redefinen la estrategia comercial.

Es un movimiento de categorías donde el consumo esencial se concentra en formatos asociados a la recurrencia y proximidad, al tiempo que el lujo, entretenimiento, fitness, alimentos y bebidas generan posicionamiento de recurrencia y experiencias.Estos polos vinculan la expansión de marcas, la evolución de formatos y mercados comerciales.

Asimismo el diagnóstico resalta la forma en que las funciones complementarias del sistema sostienen la expansión, transformación o consolidación de proyectos.Actualmente están en construcción 320 mil m2 señal de la posición estratégica que mantiene México para la expansión comercial, atraída también por la evolución de categorías.Entre los proyectos más relevantes en el pipeline destacan Centro Tulum, la ampliación de Antara, Pabellón Altamira, Espacio Condesa y Macroplaza El Encanto, éste último en Mazatlán.

Otro aspecto de la evolución del retail es el impulso que promueve hacia una nueva generación de destinos comerciales donde la propuesta de valor es clave.Por lo anterior, la actividad no sólo se centra en aperturas, sino en procesos de remodelación, modernización de formatos, expansión de redes existentes y desarrollo de conceptos adaptados a distintos perfiles de consumo.

En este sentido, el diagnóstico mantiene a CDMX como el mercado de mayor concentración de marcas, formatos premium y destinos comerciales; Monterrey con una expansión respaldada por crecimiento empresarial y consumo metropolitano, mientras que Guadalajara es un mercado consolidado con creciente profundidad comercial y gastronómica.

No menos importante es lo que se registra en Riviera Maya y Los Cabos que como en otros segmentos inmobiliarios como la hotelería, lideran por ser mercados especializados en turismo, lujo y experiencias de consumo.

Así las cosas, la llegada de marcas es reflejo fiel de las tendencias consolidadas en la primera mitad del año.