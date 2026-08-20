Irán tacha la sanción de Trump de terrorismo económico: ‘Es una cortina de humo ante la crisis de EU’

La ofensiva económica contra Irán hecha por el presidente Donald Trump es “una cortina de humo ante la propia crisis de Estados Unidos” y una forma “de terrorismo económico” que “amenaza la economía mundial”, según el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí.

En su cuenta oficial en X, Araqchí aseguró este jueves que “el llamado ‘Día D Económico’ es un intento de desviar la atención de la opinión pública estadounidense de las crisis financieras internas, concretamente, una deuda sin precedentes y el aumento vertiginoso de los tipos de interés”.

El titular de Exteriores iraní respondió al anuncio de Trump de iniciar “la operación económica más devastadora jamás emprendida contra cualquier país”, que contempla cortar las vías utilizadas para mantener los flujos financieros hacia Irán.

“Esto será un DÍA D económico”, afirmó Trump, al pedir a los aliados de Estados Unidos que se sumen al aislamiento de Irán y reiterar que su Gobierno impedirá que el país obtenga un arma nuclear.

Araqchí calificó esta iniciativa de “terrorismo económico que amenaza la economía global y la soberanía nacional de países de todo el mundo”.

“La insistencia en continuar con políticas fallidas solo provocará más fracasos y la enemistad del pueblo iraní”, añadió el jefe de la diplomacia de la República Islámica.

La repuesta de Irán tiene lugar después de que ayer el Departamento del Tesoro estadounidense informara de que la deuda pública de Estados Unidos superó por primera vez en su historia los 40 billones de dolares.

EU no atacará a Irán mientras aplica su ‘presión económica máxima’

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sugirió que Washington no reanudará sus ataques contra Irán mientras aplica una campaña coordinada de “presión económica máxima” contra Teherán, y puso a Venezuela y Cuba como ejemplos de que la combinación de “bloqueo” y sanciones dan resultados.

“Daré una rueda de prensa el lunes para decir qué vamos a hacer exactamente (...). No estoy seguro de por qué el petróleo ha subido por esto, porque, por ahora, y esto queda a discreción del presidente, si estamos aplicando presión económica máxima, significa que probablemente no habrá una reanudación cinética a gran escala”, dijo Bessent en una entrevista en el canal CNBC.

El secretario especificó que Washington busca imponer “la mayor campaña coordinada de aislamiento económico en la historia del mundo” contra Irán, para lo que EU acudirá a sus propios aliados con la disyuntiva del “con nosotros” o “contra nosotros”, y empleará “toda su capacidad y fuerza” contra aquellos que hagan negocios con Teherán.