Donald Trump asegura que negociaciones con Irán son su ‘última oportunidad’: Teherán niega conversaciones

El presidente Donald Trump afirmó que su oferta de diálogo es una “última oportunidad” para el fin de la guerra con Irán, después de haber cancelado lo que, según él, era un importante ataque contra la República Islámica.

Irán negó estar negociando con Estados Unidos, pero afirmó que las conversaciones con Omán para aumentar el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz están progresando.

“Quiero darles todas las oportunidades posibles antes de la decapitación”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. “Lo sabrán hoy o mañana. Es decir, se irán rápido, de una forma u otra. No es muy complicado”.

No quedó claro a qué negociaciones se refería Trump ni quiénes estaban involucrados. Ha citado repetidamente los esfuerzos diplomáticos tras retractarse de las amenazas de escalada militar, solo para ver fracasar las conversaciones. Los ataques estadounidenses e israelíes al comienzo de la guerra acabaron con la vida de gran parte de la cúpula iraní.

Irán no ha dado señales de permitir el libre paso de buques por el estrecho de Ormuz, tal como lo ha exigido Trump. En cambio, Teherán ha declarado que está negociando una nueva ruta marítima con Omán, en lugar de abordar la reapertura del estrecho.

Un presunto ataque a un buque de carga podría complicar los esfuerzos diplomáticos después de que el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informara a última hora del lunes que un barco situado a unas 20 millas náuticas al noreste de Al Khasab, Omán, había comunicado que había sido alcanzado por un proyectil no identificado.

Irán niega negociaciones, Trump asegura que buscan un acuerdo

Las conversaciones con Omán giran en torno a una ruta “temporal” para garantizar la seguridad de los buques, declaró el lunes Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. “Actualmente no estamos negociando con Estados Unidos”.

Esto provocó una airada respuesta de Trump, quien calificó a los líderes iraníes de “increíblemente hipócritas”. Afirmó que se habían celebrado conversaciones y que había más programadas, sin dar detalles. “Lo admita Irán o no, de hecho, estamos hablando de una solución”, escribió en las redes sociales.

En cuanto a precios del petróleo, el crudo Brent subió ligeramente hasta los 84.10 dólares por barril tras los comentarios de Trump, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó seis puntos básicos hasta el 4.68 por ciento en la sesión anterior.

A última hora del lunes, un alto funcionario iraní instó a Estados Unidos a “dar el primer paso y cambiar su comportamiento” retomando los términos del acuerdo alcanzado en junio. Mohsen Rezaee, asesor del líder supremo de Irán, declaró a la televisión estatal que “los buques de guerra y las bases estadounidenses correrán grave peligro” si Trump no levanta el bloqueo de sus puertos.

Bloomberg informó la semana pasada que Mascate y Teherán estaban discutiendo la reapertura del llamado Paso Medio a través del estrecho de Ormuz. Sin embargo, según fuentes cercanas al asunto, Irán ha colocado minas en la ruta, por lo que podría ser necesario desminarla antes de que los buques la utilicen con regularidad.

El punto estratégico, una vía vital para el suministro de petróleo, gas natural licuado y otros productos básicos como fertilizantes, permanece prácticamente cerrado. Casi ningún barco navega por él, al menos no con sus transpondedores activados. La mayoría de los que lo hacen siguen una ruta septentrional cercana a las costas iraníes con permiso de Irán, o una ruta meridional cercana al territorio omaní.

Trump afirmó que “no se cobrará” por el acceso al estrecho, algo que Teherán ha establecido como condición clave de cualquier acuerdo.