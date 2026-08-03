Nasdaq gana casi 2% por menor tensión con Irán; BMV inicia semana con pérdidas

Wall Street inicia agosto con ganancias, impulsada por una disminución de las tensiones geopolíticas luego de que Irán confirmó que continúan las negociaciones para permitir un mayor tránsito de buques petroleros por el Estrecho de Ormuz.

El Nasdaq lidera las alzas con un avance de 1.93 por ciento, al ubicarse en 25 mil 864 puntos. Le sigue el S&P 500, que gana 1.25 por ciento, a 7 mil 583 unidades, mientras que el Dow Jones sube 1.01 por ciento, a 53 mil 17 puntos.

“El mayor catalizador para la jornada serán las noticias favorables en el frente geopolítico, mientras se espera información económica clave hacia el cierre de la semana. La temporada de reportes corporativos ayudó a calmar los temores sobre las altas valuaciones en el sector tecnológico. Este lunes, el foco se centra en la esperanza de que se moderen las tensiones en Medio Oriente”, señalaron analistas de Bx+.

¿Cuánto pierden las bolsas en México este lunes 3 de agosto?

En México, los principales índices bursátiles operan con pérdidas. El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cae 0.53 por ciento a las 66 mil 582 unidades, mientras que el FTSE-BIVA se deprecia también 0.53 por ciento a los 1 mil 346.99 puntos.

En Europa también predominan las ganancias. El DAX de Alemania avanza 1.69 por ciento, a 26 mil 63.64 puntos; el CAC 40 de Francia suma 1.41 por ciento, a 8 mil 629.62 unidades; el IBEX 35 de España gana 0.87 por ciento, a 19 mil 956.0 enteros. En contraste, el FTSE 100 de Londres retrocede 0.21 por ciento, a 10 mil 844.99 puntos.

Los precios del petróleo continúan con sus desplomes: El West Texas Intermediate (WTI) pierde 5.06 por ciento, para cotizar en 79.61 dólares por barril, mientras que el Brent retrocede 4.26 por ciento a los 83.67 dólares por barril.