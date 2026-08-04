Anuncio del examen de control de la UNAM 2026 EN VIVO: Conoce las fechas y sedes al momento

La UNAM dijo que canceló 2% de los exámenes de admisión. Los aspirantes afectados pasaron por un examen de control y la gran mayoría no lo pasó.

Preparen pluma, papel y dejen fuera los “acordeones”. La Universidad Nacional Autónoma de México da a conocer las fechas y sedes del examen de control 2026 de la UNAM este martes 4 de agosto.

Así lo informó el rector Leonardo Lomelí Vanegas, luego de que dio a conocer un retraso en el inicio del ciclo escolar 2026-2027/1 de la UNAM.

Según informó la Universidad, el anuncio de las fechas y sedes de aplicación del examen de control de la UNAM se realizará a través de medios oficiales y, además, se precisará el procedimiento mediante el cual se convocará a cada aspirante.

Con la finalidad de que conozcas todos los detalles del examen de control de la UNAM, El Financiero comparte la cobertura EN VIVO del anuncio.

¿Qué aspirantes de la UNAM SÍ podrán tomar el examen de control?

La Comisión Técnica de la UNAM detectó un incremento sospechoso en el número de estudiantes que se ‘lucieron’ en el examen de admisión 2026 de la UNAM, es decir, que tuvieron de 100 aciertos para arriba.

Ante esta situación, la Universidad convoca a un grupo de aspirantes a presentar un examen de control para comprobar que no utilizaron ayudas en la prueba de admisión.

Los aspirantes de la UNAM que SÍ deben presentar el examen de control son:

Quienes ya contaban con una notificación de ingreso a la UNAM correspondiente a la convocatoria de ingreso a la licenciatura 2026, derivada de los resultados obtenidos en el examen de admisión original. Quienes alcanzaron en el proceso de admisión 2026 una puntuación igual o mayor al puntaje mínimo con el que se logró el ingreso, entre 2021 y 2026, al mismo programa educativo, campus y modalidad de estudio.

Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, apoyó la propuesta del grupo de expertos convocados para revisar el examen de admisión. “Teníamos que ofrecer una salida para corregir esta situación y permitir iniciar el semestre sin alterar el calendario escolar ya aprobado”.

El doctor Eduardo Bárzana García, uno de los integrantes de la Comisión Técnica que revisó el examen de ingreso, agregó que esta opción da cierta ‘justicia’, pues brinda otra oportunidad a aspirantes que quizá se vieron afectados por las trampas cometidas por otros.

¿Qué pasa con los alumnos que tiene Pase Reglamentado de la UNAM?

A finales de julio, la UNAM aclaró que los alumnos con Pase Reglamentado tienen su lugar asegurado; sin embargo, dijo, deben esperar.

“Las personas egresadas del bachillerato universitario que cuentan con Pase Reglamentado para el ciclo escolar 2026-2027/1 no requieren realizar trámite de entrega de documentos, por lo que la asignación de la carrera elegida permanece vigente, sin afectación alguna”, publicó la UNAM.

¿Por qué la UNAM aplicará un examen de control?

Debido a las sospechas de una serie de trampas, como el uso de teléfonos celulares o la ayuda de personas que estaban con los aspirantes durante el examen de admisión a la UNAM que, por primera vez, fue en línea.

La Comisión Técnica también detectó que algunos aspirantes utilizaron a otra persona para hacer la prueba. La UNAM ya presentó las denuncias correspondientes por estas trampas, aunque la Universidad no proporcionó más detalles.

Al respecto, el rector Leonardo Lomelí pidió a los aspirantes convocados al examen de control a no hacer trampa. “Esto no solo daña a la institución (UNAM), sino también a la sociedad en su conjunto; erosiona el tejido social y fomenta prácticas que debemos desterrar”.

Regreso a clases en la UNAM: ¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027/1?

A través de un comunicado, el rector Leonardo Lomelí dio a conocer que el ciclo escolar 2026-2027/1 de la UNAM se aplazó tanto para los alumnos de nuevo ingreso como para los que regresan a clases.

La Universidad Nacional Autónoma de México va a procurar que el inicio del ciclo escolar 2026-2027/1 para los alumnos de nuevo ingreso y con pase reglamentado de la UNAM se lleve a cabo el próximo lunes 31 de agosto de 2026.

Por esa razón, el rector Lomelí pidió “fortalecer y agilizar los mecanismos administrativos para la entrega de documentos y la inscripción de las y los alumnos de primer ingreso”.

¿Cuándo es el regreso a clases en la UNAM?

Las alumnas y alumnos que ya cursan estudios de licenciatura en la UNAM son los únicos que ya saben cuándo retomarán sus actividades en Ciudad Universitaria o en cualquiera de las Facultadas.

De acuerdo con la UNAM, el reinicio de clases para estos alumnos es el próximo lunes 17 de agosto de 2026. “Las entidades académicas darán las indicaciones respectivas por canales oficiales para los procesos de reinscripción y otras actividades oficiales”, detalló la Universidad.