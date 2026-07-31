UNAM confirma que aspirantes de examen de admisión SÍ hicieron trampa: ¿Qué ayudas usaron?

La UNAM detectó cuáles fueron las herramientas que los aspirantes usaron para resolver el examen de admisión. (Fotoarte El Financiero / Shutterstock).

Un grupo de aspirantes al examen de admisión de la UNAM 2026 sí hizo trampa, informó la Comisión Técnica encargada de revisar los resultados este viernes 31 de julio.

Eduardo Bárzana García, integrante del grupo, detalló que se canceló 2 por ciento de los exámenes de admisión de la UNAM después de la presencia de una serie de ayudas externas.

“Se detectaron diversas conductas expresamente prohibidas en la convocatoria”, dijo en conferencia de prensa.

¿Qué trampas se usaron en el examen de admisión de la UNAM?

Entre las ayudas ilegales estuvo el uso de teléfonos celulares así como la presencia de personas que “auxiliaban” a los aspirantes, comentó Bárzana García.

Otra trampa detectada fue la suplantación de identidad, es decir, que una persona diferente al aspirante que solicitó su admisión a la UNAM hizo la prueba de 120 reactivos.

La Comisión Técnica explicó que las personas cuyas conductas fueron irregulares fueron citadas por la UNAM para hacer un examen de control de manera presencial.

“De quienes se presentaron, un alto porcentaje tuvo menores puntajes respecto al examen original”, dijo.

El doctor Eduardo Bárzana García agregó que la UNAM “interpuso las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes” contra los presuntos responsables de estas ayudas ilegales.

UNAM hará nuevo examen: ¿A quiénes aplica?

La Comisión Técnica encargada de revisar el examen de admisión de la UNAM hizo las siguientes recomendaciones:

La UNAM verificará los resultados obtenidos a través de la realización de un examen de control. Convocará a las personas que ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a la UNAM en la convocatoria 2026 mediante el examen original, así como a quienes obtuvieron en dicho examen un número de aciertos igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso entre 2021 y 2026 al mismo programa, plantel y modalidad. Aplicará el examen de control de manera presencial, bajo el formato más conveniente para poder procesarlo lo más pronto posible, con versiones diferentes que resulten suficientes para el número de turnos y aspirantes, y llevarlo a cabo a la brevedad para reducir la afectación al calendario escolar. Asignar los lugares de ingreso a partir del resultado obtenido en el examen de control.

“Con estas recomendaciones, la Comisión Técnica busca reconocer a quienes obtuvieron un resultado favorable invitándolos a continuar en el proceso de ingreso”, puntualizó.