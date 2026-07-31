Economía de México sorprende con alza de 2.1 por ciento en el segundo trimestre del año

La economía mexicana se aceleró a 2.1 por ciento anual en el segundo trimestre del presente año, con lo que presentó su mejor desempeño desde el cuarto trimestre de 2023, y por arriba del pronóstico de los analistas, impulsada principalmente por un mayor dinamismo en los servicios.

De acuerdo con el reporte del Inegi, las actividades primarias crecieron 7.3 por ciento anual, su mayor ritmo desde el primer trimestre del año pasado; las terciarias 2.5 por ciento, la cifra más elevada en poco más de dos años, y las secundarias avanzaron 0.8 por ciento, luego de la caída de 1.1 por ciento en el trimestre previo.

No obstante, analistas consideran que el repunte fue temporal, impulsado principalmente por el Mundial 2026, y avizoran que moderará su desempeño en la segunda mitad del año, por lo que el salto en la comparación anual difícilmente se repetirá en los próximos trimestres.

En su comparación trimestral, el PIB avanzó 1.5 por ciento, su mayor ritmo desde el cuarto trimestre de 2020, cuando aumentó 4.3 por ciento. En el acumulado del primer semestre, la actividad económica mostró una expansión de 1.2 por ciento frente al mismo periodo del año pasado.

“El crecimiento de 1.5 trimestral sorprendió positivamente y confirma que la economía mexicana logró revertir la contracción observada en el primer trimestre”, señaló Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa.

Consideró que sería un error atribuir el resultado solo al Mundial 2026, que si bien representó un impulso relevante, también confluyeron la normalización de la actividad, tras la debilidad de inicio de año, la resiliencia de la demanda externa ligada a manufacturas de infraestructura tecnológica en Estados Unidos, y un comportamiento sólido del agro.

Dijo que el crecimiento fue relativamente balanceado entre sectores, pero dado que los servicios representan alrededor del 65 por ciento del PIB, el dinamismo del sector terciario continúa siendo el principal determinante del resultado agregado.

Ramón de la Rosa, director de Estrategias de Mercados de Actinver, comentó que el avance de 7.3 por ciento anual de las actividades primarias fue un factor de sorpresa, aunque ya se anticipaba cierta mejora en la productividad del campo. En la parte industrial, dijo, no hubo tanta sorpresa, pues desde abril se observaba un repunte en la construcción vinculado a las obras del Mundial.

Destacó además el desempeño de la manufactura no automotriz, con un crecimiento cercano a 20 por ciento anual, impulsado por la mayor exportación de equipo para centros de datos hacia Estados Unidos, y señaló que México no perdió competitividad arancelaria.

(El Financiero)

Crecimiento de la economía irá a menor ritmo

Pese al favorable desempeño del segundo trimestre, los analistas prevén que la actividad productiva se moderará hacia adelante.

“Hacia la segunda mitad del año seguimos anticipando una moderación del crecimiento. Parte de los factores extraordinarios que apoyaron la actividad durante el segundo trimestre perderán intensidad”, indicó Ugarte.

Detalló que el impulso económico asociado al Mundial desaparecerá; además, algunos motores que habían sostenido el consumo, como las remesas, el turismo y la fortaleza de la economía estadounidense, comienzan a mostrar señales de normalización.

“Hacia adelante, parte de este dinamismo podría extenderse hacia la segunda mitad del año, aunque a un ritmo más moderado conforme se atenúen algunos factores temporales”, señalaron analistas de Monex. Indicaron que la incertidumbre por la revisión del T-MEC podría seguir limitando la inversión y por ende, el dinamismo de la economía.

Banamex prevé que la actividad moderará su avance en la segunda mitad del año, y prevé que el crecimiento de 2026 será de 1.3 por ciento, y 1.8 por ciento en 2027, con lo que acumularía cuatro años por debajo del promedio de 1.8 por ciento registrado entre 2000 y 2018.