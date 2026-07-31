INE dará banderazo a las elecciones 2027 el próximo septiembre

El INE dio a conocer el calendario de fechas de las elecciones 2027 (Foto: INE/CUARTOSCURO)

El Instituto Nacional Electoral (INE) dará el banderazo de salida al proceso electoral federal 2026-2027 el próximo 10 de septiembre, con la ceremonia cívica que marcará el inicio formal de los comicios del 6 de junio de 2027, de acuerdo con el plan integral y calendario aprobados ayer por el Consejo General.

El calendario prevé 505 actividades, vinculadas con 103 procedimientos y 44 procesos institucionales, con el propósito de organizar la elección federal.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que este instrumento permitirá brindar” certeza a la ciudadanía sobre sus actuaciones”.

¿Cuáles son las fechas relevantes del proceso electoral 2027?

Entre las fechas relevantes destaca que el 12 de enero serán designados los supervisores electorales y los capacitadores asistentes electorales, mientras que el 5 de febrero se realizará la primera insaculación de la ciudadanía que podrá integrar las Mesas Directivas de Casilla.

Las precampañas federales iniciarán durante la primera semana de enero y concluirán el 12 de febrero.

El registro de candidaturas se efectuará del 22 de marzo al 3 de abril, en tanto que las campañas se desarrollarán de abril al 2 de junio. Los días 3, 4 y 5 de junio corresponderán al periodo de veda electoral.

Los cómputos distritales se llevarán a cabo del 9 al 11 de junio; el cómputo por circunscripción plurinominal se realizará el 13 de junio, y la asignación de diputaciones de representación proporcional está prevista entre el 1 y el 23 de agosto.

Durante la sesión, la consejera Carla Humphrey destacó que el plan permite al INE “optimizar recursos bajo principios de austeridad y disciplina presupuestaria, asegurando que el instituto cuente con los elementos técnicos y humanos necesarios para cumplir con su mandato constitucional”.

En tanto, el representante de Somos México, Roberto Cardiel, indicó que cada etapa del proceso electoral requiere recursos suficientes –13 mil millones de pesos, según el proyecto aprobado el miércoles por la Comisión Temporal de Presupuesto–, por lo que “sería deseable que las y los legisladores lo estudien con detenimiento”.

Oposición pide ‘piso parejo’ en elecciones 2027

Víctor Hugo Sondón, representante del PAN, consideró que la elección de 2027 “pondrá nuevamente a prueba la capacidad institucional del país para garantizar la voluntad ciudadana y que ésta se exprese libremente y sea respetada”.

El panista indicó que en la tarea de organizar una elección “no hay espacio para la improvisación, la simulación ni la complacencia”.

Agregó que la credibilidad del INE “se preserva con decisiones independientes, procedimientos verificables, actuación imparcial y cumplimiento puntual de cada una de las responsabilidades establecidas en este plan”.

En tanto, el representante de Morena ante el Consejo General, Guillermo Santiago, mencionó “que esta definición de plazo resulta indispensable, nos permite plantear los procedimientos de selección de candidaturas, integrar oportunamente la documentación necesaria para su registro, organizar las actividades de precampaña y campaña, y dar seguimiento puntual al desarrollo de cada una de las etapas previstas en el calendario electoral”.