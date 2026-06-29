‘Bajan de sus nubes’ a Somos MX y PAZ: Elección 2027 decidirá si pierden el registro

La consultora Integralia afirmó que el principal reto para Somos México y Partido Paz, que recibieron el 25 de junio su registro como partido político, será sobrevivir a su primera elección federal, pues de 11 partidos políticos nacionales que se crearon entre el año 2000 y 2024, solo 36.4% logró conservar su registro después de sus primeros comicios, es decir, la tasa de letalidad de las nuevas fuerzas políticas en México ha sido de 63.6% en ese proceso.

La consultora destacó que para mantener el registro, ambos partidos deberán obtener al menos 3% de la votación válida emitida en la elección federal de diputaciones de 2027.

Somos MX y PAZ ‘pelearán’ solos durante la primera elección

Además, están obligados a competir por sí mismos y sin coaliciones en esa primera elección, solo después de superar ese umbral podrán coaligarse en procesos posteriores.

La consultora indicó que la incorporación de Somos México y Partido Paz no significa una fragmentación del sistema de partidos mexicano.

México tiene ‘poquitos partidos políticos’

Lo anterior debido a que aun con los dos nuevos registros, México seguirá siendo uno de los países de América Latina con menor número de partidos políticos nacionales debido a las reglas de entrada relativamente estrictas que existen en el país para constituir nuevas fuerzas políticas.

INE ordena a Somos MX cambiar su imagen y nombre

El dirigente nacional de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, anunció que impugnarán ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la orden del Instituto Nacional Electoral (INE) de cambiar su nombre, emblema y colores.

El jueves pasado, el INE aprobó otorgar a Somos México su registro como partido político. No obstante, le ordenó cambiar elementos de su identidad, como su nombre, por constituir “una expresión que no es neutral, sino una composición de palabras con carga semántica y pragmática que transmite una idea de pertenencia o vinculación entre una organización y la nación mexicana”.

También le ordenó modificar los colores empleados en el emblema, al considerar que podrían generar una confusión razonable en el electorado con los utilizados por el partido Fuerza por México.