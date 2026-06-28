Somos México se estrena en el Monumento a la Revolución: Ofrece separar al Gobierno y al narco

Primer acto de Somos México después de que el INE lo aprobara para ser un nuevo partido político.

Guadalupe Acosta Naranjo, líder de Somos México, sostuvo que es necesario volver a luchar por la separación entre el Estado, el gobierno y el partido en el poder “frente a la presencia de la delincuencia organizada en funciones de gobierno”.

En su primer acto público en Monumento a la Revolución, luego de ser aprobado por el INE el pasado 25 de junio como nuevo partido político, Acosta Naranjo aseguró que el 20 por ciento de las candudaturas se destinarán a miembros de la sociedad civil como activistas o madres buscadoras.

En un comunciado, el instituto político indicó que Somos México será un vehículo de la ciudadanía y “no de las dirigencias ni de las burocracias, y que no se repetirán errores del pasado”.

Naranjo consideró necesario que la clase política realice “un ejercicio de autocrítica sobre lo ocurrido durante las últimas décadas y que provocó el hartazgo ciudadano”. Por ello, dijo que en Somos México se vigilará rigurosamente ”que exista congruencia entre el decir y el hacer".

El experredista refrendó los cuatro principios rectores del nuevo partido:

Las y los dirigentes no podrán ser candidatos ni impondrán candidaturas.

El 35 por ciento de las candidaturas será para jóvenes menores de 35 años.

El 20 por ciento de las candidaturas plurinominales corresponderá a representantes de causas sociales, como madres buscadoras, defensores de derechos humanos, campesinos, pueblos indígenas, mujeres, ecologistas, transportistas y pescadores.

“Somos México estará orgulloso de nuestra bancada en la Cámara de Diputados”, afirmó el político.

Acosta Naranjo anunció que el próximo 25 de julio se reunirán el Consejo Nacional, máximo órgano rector de la organización, y el Consejo Consultivo Ciudadano para crear gabinetes especializados que discutan y redacten el Proyecto Alternativo de Nación.

En dicho proyecto prometió que formulará políticas públicas para México en materia de salud, educación, seguridad, derechos humanos, democracia, cultura, inclusión y mujeres, “que permitan superar el desastre causado por los gobiernos de Morena”.

“Logramos superar los obstáculos para alcanzar el registro como partido político nacional; Somos MX será una opción de cambio para México”, puntualizó.

Asimismo, valoró que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya reconocido el registro de Somos México como partido político nacional, aunque criticó que seis consejeras y consejeros electorales “pretendan obstaculizar a la organización ordenando el cambio de nombre, lema y colores bajo el argumento de una supuesta apropiación indebida del nombre de México”.

Anunció que Somos MX impugnará dicha decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual hace 18 meses resolvió a favor de la organización respecto al nombre, lema y colores.

“Saben que sí somos México. ¡Claro que somos México! Este nombre nos pertenece a nosotros y a todas y todos los mexicanos”, expresó.

Al concluir el acto, Guadalupe Acosta Naranjo, integrantes del Comité Nacional y el exsenador Gustavo Madero colocaron una ofrenda y montaron una “guardia de honor” ante la tumba de Francisco I. Madero.

De manera simultánea, los comités de Somos MX realizaron concentraciones en distintas plazas del país para formalizar el primer acto público de la organización como Partido Político Nacional.