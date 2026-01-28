Sociedad civil y empresas se alían con la FIFA en contra de la trata infantil durante el Mundial

La FIFA está buscando reducir los riesgos para los infantes y adolescentes con protocolos y procesos de prevención, así como con un alertamiento para que los asistentes a los juegos de futbol en cualquiera de los países denuncien cualquier indicio relacionado con la trata infantil. [Fotografía. Shutterstock]

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) tiene un reto que se juega en otra cancha, pero que es de vital importancia mientras el Mundial de Futbol se desarrolle en México, Estados Unidos y Canadá durante el verano: el combate a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Para ello, tanto la FIFA como organizaciones de la sociedad civil, empresas y gobiernos han generado una alianza para mitigar la comisión de delitos en contra de niñas, niños y adolescentes en el marco de la justa deportiva.

“México es un gran país que enfrenta el enorme reto de cuidar a sus niños, niñas y adolescentes, vamos a alojar el partido inaugural, y sin duda desde este momento estamos trabajando a sumarse a la campaña, a cuidar los esfuerzos conjuntos para prevenir y luchar contra la explotación sexual comercial”, refirió Norma Negrete, coordinadora nacional de ECPAT México.

La estrategia conjunta entre la FIFA, las empresas, en donde participan hoteles, aerolíneas y un ecosistema mundial como End Child Prostitution and Trafficking (ECPAT), una organización que busca lograr el fin de la prostitución, la pornografía y la trata de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexuales, se basa en prevenir y responder ante los casos de tráfico de menores o niñas y niños en riesgo durante la justa.

En ese sentido, la FIFA está buscando reducir los riesgos para los infantes y adolescentes con protocolos y procesos de prevención, así como con un alertamiento para que los asistentes a los juegos de futbol en cualquiera de los países denuncien cualquier indicio relacionado con la trata infantil.

Si bien los problemas de tráfico de menores con fines de explotación sexual están presentes antes del Mundial en los tres países norteamericanos: México, Estados Unidos y Canadá, es posible que durante la realización de los partidos, este tipo de problemáticas aumenten, refirió Marie-Laure Lemineur, líder de Protección Infantil y Salvaguardia de la FIFA.

Para ello, tanto el comité organizador como empresas y organizaciones sin fines de lucro aplicarán protocolos para disminuir la posibilidad de este tipo de delitos, así como acciones para responder ante los casos que puedan presentarse en las diversas sedes e, incluso, más allá de ellas.

La explotación sexual de niños y adolescentes en destinos turísticos es una de las formas más lucrativas de los delitos cometidos contra la población más joven: de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la explotación sexual comercial genera 173 mil millones de dólares.

Asimismo, el continente americano, según la misma organización, concentra más de un tercio de las ganancias ilegales generadas por el delito de explotación sexual.

FIFA dará enfoque en las víctimas

La FIFA ha definido una serie de pilares para la atención a la posible comisión del delito de tráfico de menores con fines de explotación sexual, con un enfoque en las víctimas.

“También nos preparamos si hay un incidente que se señala, se nos informa, estamos preparados para responder al incidente, especialmente si se informa que un niño, un menor, ha sido dañado. Operamos con un enfoque centrado en la víctima y esto es muy importante para nosotros”, refirió Lemineur.

La prevención, el enfoque centrado en la víctima y la protección a los acreditados y no acreditados son las bases de la actuación de la FIFA ante el reto que supone un Mundial.

Sin embargo, la denuncia de posibles casos es una de las acciones que permiten tener mayor impacto, incluso si las acusaciones concluyen por ser infundadas, esto repercute en la protección a las personas, agregó la propia Federación en la presentación de su campaña contra el tráfico de menores.

“Llamamos a las instituciones que están sensibles o que tienen la enorme responsabilidad a ser parte de estos entornos protectores, estamos trabajando con nuestros socios, más allá de las ciudades sedes a fin de poder generar un entorno protector”, agregó Negrete.

Mientras que en Canadá hay un protocolo diseñado para proteger a las infancias ante los posibles casos de tráfico sexual, en Estados Unidos la autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey tiene un sistema de vigilancia para detectar posibles casos.

En México, la autoridad no tiene cifras confiables sobre el delito, pues no todas las entidades presentan informes.

Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México está siendo parte de una campaña para combatir el tráfico con fines sexuales de menores y adolescentes durante el evento deportivo.

En el terreno privado, Volaris es una de las empresas que mayor impulso ha dado al desarrollo de un protocolo para la detección de posibles casos de trata de menores.

Ximena Fuentes, directora corporativa de sustentabilidad de Volaris, refirió que gracias a los protocolos trabajados de la mano con ECPAT México, se han logrado identificar al menos 200 casos, de los cuales, 26 resultaron ser casos positivos de trata de menores.