Franquicias se blindan durante este año ante incertidumbre del T-MEC

Frente a la incertidumbre derivada de la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y ante un entorno de menor dinamismo económico, las franquicias en México han delineado una estrategia de protección para 2026.

Este plan se centra en la consolidación de negocios en el extranjero y en el fortalecimiento de la relación con la Asociación Internacional de Franquicias (IFA), la organización gremial más influyente en Estados Unidos (EU).

La IFA es la principal organización global que representa al modelo de franquicias, integrada por franquiciantes, franquiciatarios y proveedores del sector. Fundada en 1960 y con sede en EU, la IFA promueve las mejores prácticas, la autorregulación, la capacitación y la defensa de los intereses de la industria ante gobiernos y organismos regulatorios. Además, impulsa el crecimiento del sector a través de estudios, certificaciones, eventos internacionales y lineamientos éticos que fortalecen la expansión y profesionalización de las franquicias a nivel mundial.

Betsy Eslava, presidenta de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), explicó en entrevista que, si bien el sector espera un desenlace favorable en las mesas de negociación comercial, la industria debe avanzar hacia nuevos mercados.

“Como sector de servicios, comercio, franquicias, estamos esperando que sí se logre un acuerdo en la negociación del T-MEC. Pero la realidad es que independientemente nosotros tenemos que lograr estos acuerdos comerciales con el sector en Estados Unidos y con otros países”, señaló Eslava, quien perfila al 2026 como un periodo de consolidación estratégica bajo un modelo que ya representa el 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Actualmente, el sector opera más de 95 mil puntos de venta y agrupa a mil 500 marcas, generando más de un millón de empleos anuales.

“Nuestro sector de franquicias en México, ha demostrado con hechos, ser uno de los modelos empresariales más sólidos, profesionales y confiables del país”, señaló.

A pesar de su solidez, la industria experimentó una desaceleración al cierre de 2025, registrando una expansión del 8 por ciento frente al 10 por ciento proyectado originalmente.

Para 2026, la AMF prevé un crecimiento del 6 por ciento, cifra que ya contempla el impulso al consumo que generará la celebración del Mundial de Futbol.

La fortaleza del modelo en el mercado doméstico queda ejemplificada por los resultados de Alsea, operadora de marcas globales como Starbucks y Domino’s Pizza.

Mercado

Durante el tercer trimestre de 2025, México aportó el 54.6 por ciento de las ventas consolidadas de la compañía, alcanzando los 11 mil 476 millones de pesos, una cifra que duplica los ingresos obtenidos por su división en Europa. “Priorizaremos la expansión y la innovación en marcas con una posición de mercado más sólida. Antes dábamos más peso a la apertura de nuevas tiendas; ahora, apostamos por el crecimiento orgánico”, destacó Christian Gurría, director general de Alsea, destacó ante analistas un cambio de enfoque para este año.

En el ámbito de la internacionalización, la AMF reporta que el 20 por ciento de las franquicias mexicanas ya operan fuera de las fronteras nacionales.

EU continúa siendo el destino prioritario debido a la cercanía geográfica y la afinidad cultural, factores que facilitan la entrada de conceptos de alimentos, bebidas y servicios especializados.

Eslava subrayó que las marcas se apoyan en una red de consultores expertos en propiedad intelectual y cumplimiento regulatorio internacional para anticipar riesgos y adaptar sus modelos de negocio a las exigencias locales.

“Tenemos una red de consultores en la asociación muy especializados, con una amplia experiencia en comercio internacional, en propiedad intelectual, cumplimiento regulatorio internacional, fiscal que acompañan a las marcas en sus procesos de expansión. Es muy importante porque esto les permite anticipar riesgos”, señaló Eslava.

Más allá de Norteamérica, el sector visualiza oportunidades estratégicas en otros mercados. Indonesia destaca en Asia por su alto potencial a mediano plazo debido al crecimiento de su clase media, captando el interés de firmas como Baby Ballet Marbet, Creditaria México, EPS Automotriz, Fraiche, Global Expo, KidZania, Tintorerías Max, Todo para sus Pies y Wing’s Army.

Simultáneamente, Centroamérica ofrece barreras de entrada menores para conceptos probados, mientras que en Europa, España y Francia se perfilan como destinos de alto valor para propuestas diferenciadas en gastronomía y servicios de experiencia.