Economía de México creció 0.6% en 2025, menos de lo esperado, por volatilidad de aranceles: FMI

Analistas del FMI destacaron la relativa debilidad en la economía por las estrictas políticas fiscales y los aranceles.

Estrictas políticas fiscales y monetarias ejercieron presión sobre el desempeño de la economía de México durante el 2025, aunado a la volatilidad por temas arancelarios por lo que el organismo ajustó a la baja su estimado de crecimiento del PIB para el año terminado del 2025 a 0.6 por ciento desde 1.0 por ciento estimado en su reporte WEO de octubre.

“El año pasado, en 2025, observamos una relativa debilidad, por lo que hemos rebajado nuestras cifras a 0.6 por ciento. Esto se debe a las estrictas políticas monetarias y fiscales implementadas, necesarias también para reducir la inflación, junto con los obstáculos derivados de las tensiones comerciales”, detalló durante la conferencia de prensa virtual desde Brusela, Bélgica, para presentar la actualización de las Perspectivas Económicas Mundiales (WEO) de enero en la antesala de la reunión del WEF en Davos, Suiza.

El desempeño económico de México en 2026 mostrará una recuperación conforme factores internos como son la política monetaria y la política fiscal, ejerzan menor presión como se observó en 2025, dijo Petya Koeva Brooks, directora adjunta del Departamento de Análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Para este año y el próximo, nuestro pronóstico se mantiene sin cambios, y esperamos una recuperación, ya que se espera que la política fiscal se mantenga prácticamente neutral y que el impacto de la política monetaria se alivie gradualmente”, explicó.

FMI estima que PIB de México en 2026 crecerá 1.5%

Para 2026 y 2027 se estima que el PIB de México crezca 1.5 y 2.1 por ciento, respectivamente, casi igual que lo previsto en octubre, solo 0.1 punto porcentual mejor para el próximo año.

Al cierre del 2025 el Banco de México dejó su tasa de referencia en 7.0 por ciento tras recortarla 0.25 puntos base con la advertencia de que la política comercial impulsada por el presidente Donald Trump mantiene presión sobre las previsiones inflacionarias del país, en la que el meta objetivo es el nivel del 3.0 por ciento.

“Los riesgos geopolíticos y las nuevas tensiones comerciales son uno de los riesgos más apremiantes que enfrenta la economía global. Estamos estableciendo nuestras proyecciones bajo el supuesto de que el nivel de aranceles se mantiene sin cambios”, destacó Pierre Olivier Gourinchas, director del Departamento de Análisis del FMI.

En la actualización de las perspectivas económicas de enero, el escenario base considera que se mantiene la tasa arancelaria efectiva estimada en torno a 18.5 por ciento para Estados Unidos frente al resto del mundo.

“Ha habido momentos en que ha habido una escalada de aranceles y luego una desescalada. Por lo tanto, hemos visto esta volatilidad. Esta volatilidad es perjudicial para las decisiones comerciales. Es perjudicial para la inversión. Es perjudicial para el consumo. Conduce a un estado de incertidumbre y probablemente a un mayor ahorro precautorio”, advirtió.