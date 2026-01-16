Después de 7 años, Pemex buscará financiamiento en BMV hasta por 31,500 millones de pesos

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este viernes a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que a principios de febrero buscará emitir tres certificados bursátiles, con el que espera obtener un monto conjunto de hasta 31 mil 500 millones de pesos.

De concretarse esta operación, representaría el regreso de Pemex al mercado de deuda local a través de la BMV, luego de que su última colocación en este mercado se registrara en 2019.

De manera detallada, la petrolera que dirige Víctor Rodríguez Padilla informó que los certificados bursátiles nombrados Pemex 26, Pemex 26-2 y Pemex 26U tendrán una vigencia de 5, 8 y 10 años, respectivamente.

Se espera que la oferta pública se concrete entre el 3 y 13 de febrero próximos.

El bono PEMEX 26 tendrá un plazo de aproximadamente cinco años y pagará intereses cada 28 días a una tasa variable referenciada a la TIIE de fondeo.

Respecto al bono PEMEX 26-2, este tendrá un plazo de aproximadamente ocho años y pagará intereses semestralmente a una tasa fija nominal; mientras que el bono PEMEX 26-U tendrá un plazo de aproximadamente diez años y pagará intereses semestralmente a una tasa fija real.

Los intermediarios colocadores serán Grupo Financiero Banorte, Grupo Financiero BBVA México, MONEX Grupo Financiero, Grupo Financiero Santander México, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat y Grupo Financiero Ve por Más a través de sus casas de bolsa.

Los certificados de la emisión recibieron una calificación de AAA por parte de las agencias Moody ‘s Local y HR Ratings.

Esta calificación es considerada como las de más alta calidad en cada una de las agencias, lo que significa gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda y mantiene un mínimo riesgo crediticio.

Hasta el cierre del tercer trimestre del año, Pemex enfrenta una deuda de 100 mil 284 millones de dólares, además de que enfrentará un perfil de vencimiento de deuda complicado para este 2026.

El Gobierno de México espera que, a partir de 2027, Pemex ya no requiera ayuda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para pagar sus amortizaciones de deuda, ya que podría hacerlo con recursos propios.