Deuda de Pemex supera los 100 mil mdd: Estas son las ‘red flags’ de Petróleos Mexicanos

Petróleos Mexicanos registró pérdidas, una posible señal de que el plan de rescate de Pemex de 41 mil millones de dólares impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum podría no ser suficiente para rescatar a la endeudada petrolera.

A finales de octubre pasado, Pemex reportó una pérdida neta de 61 mil 250 millones de pesos (alrededor de 3.300 millones de dólares) en el tercer trimestre, según un comunicado difundido, tras haber ganado casi 60 mil millones de pesos en el periodo previo.

No obstante, esas no son todas las cifras alarmantes de Petróleos Mexicanos.

La producción de crudo y condensados de Pemex cayó casi 7 por ciento a 1.65 millones de barriles diarios respecto al año anterior. Además, la producción de gas natural se redujo menos de 1 por ciento, a 3.730 millones de pies cúbicos diarios, mientras que el procesamiento de crudo aumentó.

¿A cuánto asciende la deuda de Pemex y cuál es el plan de rescate?

La deuda total de Pemex se situó en 100 mil 300 millones de dólares al cierre de septiembre. Un trimestre antes, la petrolera había reportado 98 mil 800 millones de dólares de adeudos.

Los resultados se conocieron semanas después de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un paquete de ayuda destinado a apuntalar las debilitadas finanzas de Pemex y prometiera que la empresa será autosuficiente financieramente para 2027.

El gobierno federal lanzó el plan de rescate de Pemex de 41 mil millones de dólares, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock / Bloomberg)

El apoyo financiero incluyó 12 mil millones de dólares obtenidos mediante el acuerdo denominado P-Cap, un fondo de 13 mil millones de dólares proveniente de bancos de desarrollo locales y 14 mil millones de dólares de emisión soberana, usados para recompras de deuda. El gobierno también transferirá a Pemex más de 14 mil millones en 2026 para pagos de deuda y otras obligaciones.

Los inversionistas han celebrado los esfuerzos de México por respaldar a la petrolera, mientras que las agencias calificadoras elevaron la nota a Petróleos Mexicanos. Los bonos de Pemex se han apreciado gracias a las medidas gubernamentales, incluidos los P-Caps, instrumentos que permiten obtener financiamiento sin registrarlo como deuda en los balances y sin afectar la calificación crediticia.

Carlos Slim se muestra como el socio principal de Pemex

El plan de negocios integral que Sheinbaum presentó en agosto no logró disipar las preocupaciones sobre la producción de crudo y otros problemas operativos, como los campos envejecidos y las refinerías deficitarias.

La compañía también está en camino de registrar su mayor déficit fiscal con el gobierno en sus 87 años de historia: una brecha estimada de 31 mil millones de dólares debido a la caída de los ingresos y al rescate masivo de Sheinbaum.

Para reactivar la producción, que se ha reducido a casi la mitad de su nivel máximo de hace dos décadas, el gobierno busca socios privados que ayuden a aumentar la extracción en los envejecidos yacimientos de petróleo y gas natural.

El empresario Carlos Slim es uno de los socios principales de Pemex a través de Grupo Carso. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock / Bloomberg)

Hasta ahora, pocas compañías, además del Grupo Carso del magnate Carlos Slim, principal socio de Pemex, han anunciado proyectos, y los detalles oficiales sobre las negociaciones son escasos.

México también evalúa abrir el sector al fracking para aprovechar sus vastos recursos de esquisto y reducir su dependencia de las importaciones de gas de Estados Unidos, que alcanzaron un récord de 7 mil 500 millones de pies cúbicos diarios en mayo.