Pemex, UNAM e IMP lanzan proyecto de geotermia para impulsar la transición energética en México

El proyecto conjunto busca aprovechar el calor de la Tierra como fuente estratégica de energía en México. (Foto: Adolfo Vladimir / Cuartoscuro)

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dieron inicio al primer proyecto conjunto de geotermia enfocado en la transición energética del país.

La geotermia es una forma de obtener energía aprovechando el calor que existe dentro de la Tierra.

Actualmente, la geotermia aún tiene una participación pequeña en la matriz energética mexicana, pero el país tiene un enorme potencial geotérmico debido a su actividad volcánica y tectónica.

De acuerdo con el monitor de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, la generación de energía geotérmica representó el 1.8 por ciento de la matriz energética al cierre de 2025, por lo que se encuentra por debajo de otras tecnologías como la nuclear (que aportó el 5.5 por ciento), fotovoltaica solar (10.7 por ciento), eólica (12), e hidroeléctrica (16.1).

La geotermia como la energía del futuro

Durante el arranque del proyecto, Elizabeth Mar Juárez, directora general del IMP, destacó que el trabajo coordinado entre las cuatro instituciones demuestra que la suma de capacidades científicas, técnicas y operativas es clave para avanzar en la transición energética.

“Este proyecto es el primero de muchos; es un orgullo impulsarlo de manera conjunta con Pemex, el INEEL y la UNAM, con la visión de seguir construyendo soluciones para el país”, afirmó.

Por otra parte, Guillermo Lastra Ortiz, subdirector de geoenergías de la dirección de transformación energética de Pemex, resaltó que este proyecto simboliza un cambio de paradigma en la forma de trabajar entre instituciones.

Señaló que durante años se realizaron esfuerzos aislados que limitaron el impacto de los proyectos, por lo que la colaboración actual sienta las bases para un nuevo modelo de trabajo conjunto.

“Este proyecto de geotermia debe ser el inicio de muchos otros para la transición energética de México”, puntualizó.

Una de las bases de la matriz energética nacional

Mario Ramírez de Santiago, director de sistemas mecánicos del INEEL, recordó que esta iniciativa comenzó a gestarse en 2024 como una idea incipiente que hoy se consolida como un proyecto real y aplicable.

Destacó que el relanzamiento de la geotermia en México ya es una realidad, con el desarrollo de pozos en distintas regiones del país, y confió en que este proyecto se convertirá en un referente para el sector energético nacional.

Desde el ámbito académico, Héctor Miguel Aviña, coordinador del grupo IIDEA del Instituto de Ingeniería de la UNAM, felicitó el compromiso de las cuatro instituciones y subrayó la importancia de impulsar proyectos de desarrollo tecnológico con sello mexicano.

Señaló que la geotermia debe consolidarse como una de las bases de la matriz energética nacional, mediante innovación y tecnología propia, para avanzar hacia una verdadera soberanía energética.

Asimismo, Erik Luna Rojero, director de investigación del IMP, destacó que este proyecto no sería posible sin el respaldo de la Secretaría de Energía (SENER), lo que refuerza su relevancia estratégica y su alineación con las políticas públicas del sector.

Señaló que este apoyo es fundamental para otorgar el peso técnico y estratégico que requiere una iniciativa de esta magnitud.