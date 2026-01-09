Meta, de Mark Zuckerberg, se convierte en el mayor comprador de energía nuclear: ¿Por qué necesita tanto?

Los centros de datos de Meta requieren grandes volúmenes de electricidad para sostener su expansión en IA. (El Financiero | Crédito: Bloomberg/Shutterstock)

Meta Platforms Inc. acordó una serie de contratos de electricidad para alimentar centros de datos que la convertirán en el mayor comprador de energía nuclear entre sus pares.

Los acuerdos podrían terminar sumando más de 6 gigavatios, suficiente para abastecer una ciudad de unos 5 millones de hogares. Aunque Meta no reveló el valor de los contratos, acuerdos de este tamaño pueden representar fácilmente miles de millones de dólares en ingresos totales para los generadores eléctricos. Los convenios subrayan la carrera de las grandes tecnológicas por asegurar energía en medio de la intensificación de la batalla por el dominio de la inteligencia artificial.

Meta dijo este viernes que comprará electricidad de tres plantas existentes de Vistra Corp. y respaldará varios pequeños reactores que Oklo Inc., respaldada por Sam Altman, y TerraPower LLC, apoyada por Bill Gates, planean construir durante la próxima década. Estos acuerdos siguen a un convenio separado de junio para obtener energía de una planta nuclear de Constellation Energy Corp.

La urgencia de energía para alimentar la IA en EU

Si bien el aumento de la demanda eléctrica en Estados Unidos para centros de datos ha ayudado a reactivar el apetito por la energía nuclear, los hiperescalares que durante años prometieron ser verdes han considerado recientemente o buscado acuerdos con plantas alimentadas por gas natural, generadores que suelen ser mucho más fáciles y rápidos de construir. Los proyectos nucleares a menudo tardan una década en desarrollarse y construirse, mientras que los centros de datos pueden entrar en operación mucho más rápido, lo que crea una necesidad más urgente de energía.

En 2024, Microsoft Corp. y el brazo de energía verde de Brookfield Asset Management firmaron el mayor acuerdo corporativo de compra de energía limpia jamás anunciado, que involucró más de 10,5 gigavatios de capacidad de energía renovable. En ese momento, se estimó que el acuerdo valía hasta 17 mil millones de dólares.

Se espera que el uso de electricidad en Estados Unidos aumente al menos un 30 por ciento para 2030, y que la mayor parte de la nueva demanda provenga de centros de datos, según un informe reciente de la consultora energética Grid Strategies. Pero los proveedores de energía están teniendo dificultades para mantenerse al día, y la electricidad se ha convertido en uno de los cuellos de botella más importantes para desarrollar inteligencia artificial.

Incluso con los acuerdos recientes de las empresas tecnológicas con plantas alimentadas por gas, siguen interesadas en la energía nuclear, que es limpia y puede proporcionar electricidad las 24 horas.

Amazon.com Inc., Alphabet Inc. y Microsoft han firmado acuerdos para acceder a energía de reactores nucleares. Esos planes ahora han quedado empequeñecidos por los esfuerzos de Meta.

Urvi Parekh, directora de energía global de Meta, dijo que los acuerdos anunciados el viernes buscan abordar las preocupaciones sobre el cierre de plantas nucleares existentes y reflejan la necesidad de una inversión temprana para impulsar nueva energía nuclear.

“No existe un enfoque único que nos lleve a donde Estados Unidos necesita ir para que la energía nuclear sea una parte relevante de la matriz energética”, dijo Parekh en una entrevista, y señaló que la compañía sigue comprometida con la “energía de bajas emisiones de carbono”.

Meta asegura energía nuclear y gas para sus centros de datos

Los nuevos acuerdos de Meta siguen a las reiteradas promesas de su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, de gastar cientos de miles de millones de dólares hasta el final de la década en IA y en la infraestructura necesaria para respaldarla. Sus proyectos de infraestructura más relevantes incluyen Prometheus, un clúster de centros de datos de 1 gigavatio en New Albany, Ohio, que se espera entre en operación este año, e Hyperion, un proyecto en una zona rural de Luisiana que podría escalar hasta 5 gigavatios y entrar en funcionamiento en 2028.

El proyecto Hyperion, que se espera sea el mayor centro de datos enfocado en IA de Meta, será alimentado por al menos tres plantas de gas natural. Su empresa de servicios públicos, Entergy Corp., solicitó conectar más generación de gas natural a la red mientras Meta busca escalar el proyecto.

Los acuerdos nucleares anunciados el viernes también ayudarán a alimentar el proyecto Prometheus, con sede en Ohio. Meta declinó comentar los términos financieros de los convenios.

“Si no somos capaces de generar más electricidad, eso podría afectar la capacidad de la IA para crecer más rápido”, dijo Parekh. “El panorama general consiste en garantizar que tengamos más soluciones a medida que la IA siga creciendo, en lugar de enfrentar restricciones sobre qué opciones y qué tecnologías pueden añadirse a la red”.

En virtud del acuerdo con Vistra, Meta comprará energía de los reactores Davis-Besse y Perry en Ohio, incluidos más de 2,1 gigavatios de generación en operación. También obtendrá 433 megavatios adicionales de energía provenientes de mejoras planificadas para aumentar la producción de esas dos plantas y de la instalación Beaver Valley, en Pensilvania.

Las plantas nucleares de Vistra seguirán suministrando energía a la mayor red eléctrica de Estados Unidos, operada por PJM Interconnection LLC, que presta servicio a más de 67 millones de personas desde el Medio Oeste hasta el Atlántico medio.

En un acuerdo separado con Oklo, Meta obtendrá hasta 1,2 gigavatios de capacidad de reactores que Oklo planea construir en Ohio y el primero entrará en servicio en 2030. Oklo está desarrollando un reactor de 75 megavatios, aunque aún necesita la aprobación de los reguladores federales. El acuerdo con Meta también incluye un prepago, principalmente para ayudar a Oklo a adquirir combustible.

Meta también acordó respaldar el desarrollo de dos reactores de TerraPower capaces de generar hasta 690 megavatios, con entrega en 2032. Además, Meta aseguró los derechos sobre energía de hasta otros seis proyectos futuros de reactores que en conjunto sumarían 2,1 gigavatios de potencia.

Zuckerberg dijo el año pasado a los inversionistas que ve más riesgo para su empresa en gastar poco en infraestructura de IA que en gastar de más. Su estrategia consiste en “adelantar agresivamente la construcción de capacidad” en preparación para un momento clave en el que Meta alcance su objetivo de “superinteligencia”, un término que describe una IA que supera a los humanos en muchas tareas.

“Está claro que la energía nuclear tiene que ser una parte importante para satisfacer la demanda eléctrica de la IA”, dijo en una entrevista el director ejecutivo de TerraPower, Chris Levesque.