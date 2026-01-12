¿EU le da ‘permiso’ a México de suministrar petróleo a Cuba? Esto dijo el secretario de Energía

Los comentarios de Chris Wright, secretario de energía de EU, refuerza la idea de que EU no busca provocar un colapso energético sobre Cuba. [Fotografía. Shutterstock]

Estados Unidos permitirá que México continúe suministrando petróleo a Cuba, pese a las advertencias públicas del presidente Donald Trump de cortar el flujo de crudo hacia la isla. La postura fue confirmada por el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

La autorización ocurre después de que Donald Trump amenazó con dejar a Cuba sin petróleo ni recursos financieros, lo que generó incertidumbre sobre el alcance real de las medidas contra La Habana y el papel otros países, como México, en el suministro energético de la isla.

En entrevista con CBS News, Chris Wright afirmó que la política de Estados Unidos consiste en permitir que México continúe enviando petróleo a Cuba.

La cadena estadounidense indicó además que otro funcionario de la Administración respaldó esta postura, lo que refuerza la idea de que Washington no busca bloquear de manera directa los envíos mexicanos de crudo a la isla.

La declaración contrasta con el mensaje difundido por Donald Trump en redes sociales, donde aseguró que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero”. No obstante, funcionarios citados por CBS señalaron que el objetivo no es provocar un colapso energético inmediato en la isla, aunque persiste la presión política.

Cuba no tiene conversaciones con EU tras amenazas de Donald Trump

En medio de las tensiones, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que su gobierno no mantiene conversaciones con la administración de Donald Trump.

En mensajes publicados en la red social X, el mandatario cubano sostuvo que cualquier avance en la relación bilateral debe basarse en el derecho internacional y no en la hostilidad, las amenazas ni la coerción económica.

“Siempre hemos estado dispuestos a mantener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de Estados Unidos, incluido el actual, sobre la base de la igualdad soberana y el respeto mutuo”, escribió Miguel Díaz-Canel.

El presidente cubano precisó que los únicos contactos vigentes con Washington se limitan a temas migratorios, sin negociaciones políticas o económicas más amplias.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró previamente que México está en disposición de fungir como el “mejor vehículo de comunicación” entre Estados Unidos y Cuba.

