‘Para Cuba será desastroso’: ¿Por qué la presión de Trump en petróleo venezolano ‘ahorca’ a La Habana?

Estados Unidos ahoga a Venezuela y es La Habana quien se queda sin resuello. La presión de Donald Trump sobre la “flota fantasma” venezolana perjudica sobremanera a Cuba que ahora, en lo peor de su crisis sistémica, ve además cómo se desploman los envíos de crudo de su aliado bolivariano.

La situación en el Caribe y su posible escalada tiene todos los ingredientes para agravar la ya crítica situación económica y energética de la isla, algo que con seguridad contempla desde el primer momento el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, a juicio de expertos.

“Lo mas probable es que con las recientes medidas en el Caribe esas entregas (de petroleo de Venezuela a Cuba) caigan”, afirma el economista y politólogo cubano Arturo López-Levy.

“Las consecuencias para Cuba serían desastrosas”, afirma por su parte el economista cubano Ricardo Torres, autor de la publicación especializada Cuba Economic Review (Resumen económico de Cuba).

Cuba depende del petróleo de Venezuela

Todo empezó en 2000, con el Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, que ratificó la complicidad bilateral y el acuerdo para que Caracas pagara servicios profesionales de La Habana (principalmente médicos y profesores, pero también expertos en seguridad y defensa) con crudo.

Venezuela se convirtió en el principal proveedor energético de Cuba, ocupando el papel de sostén económico externo (por motivos geopolíticos) que tuvo la URSS en la Guerra Fría.

El volumen de los envíos venezolanos varió con los años. Los datos oficiales no son públicos, pero los especialistas coinciden en que en los últimos diez años descendieron por la caída de la producción y las sanciones estadounidenses.

Y en ese contexto, cuando además Cuba sufría su quinto año de grave crisis -con escasez de básicos, elevada inflación con decrecimiento, incesantes apagones, colapso productivo, deterioro de los servicios públicos y migración masiva- el presidente de EU, Donald Trump fijó sus ojos en Venezuela.

¿Trump quiere ‘derrocar’ a Cuba y Venezuela?

El cerco naval de EU a la “flota fantasma” venezolana ha sido una nueva vuelta de tuerca para Cuba, algo que no es casual a juicio de López-Levy.

“La ofensiva de Trump contra Venezuela, en callado, quiere derrocar al Gobierno de Cuba, con la misma prioridad o más” que acabar con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dice. Para Rubio, agrega, todo es “un único problema”, el “castro-chavismo”.

Las estimaciones independientes apuntan a que Cuba precisó este año entre 110 y 120 mil barriles de petróleo diarios. De esos, unos 40.000 son producción nacional; el resto han de buscarse fuera.

Venezuela, que llegó a aportar 100 mil barriles diarios, envió este año un promedio de 27 mil, según el servicio especializado de la agencia económica Reuters.

Para achicar esa brecha de hasta 50 mil barriles diarios (que en Cuba se traduce actualmente en apagones de 20 horas diarias, industrias paralizadas y colas en las gasolineras) han surgido algunos apoyos, pero insuficientes. La Habana no tiene divisas para comprar en el mercado esa diferencia.

Moscú ha enviado unos 6 mil barriles al día en 2025, según el experto cubano Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, quien este miércoles avanzó la llegada a la isla de un nuevo petrolero ruso con 330 mil barriles.

Torres apunta que Rusia es el “único país que podría ser una alternativa real a Venezuela”, pero estima que entre la guerra en Ucrania, sus problemas económicos y la persecución de su propia “flota fantasma” no está en condiciones de asumir ese rol.

Luego está México, que el año pasado envió unos 23 mil barriles diarios a la isla, pero este año apenas unos 2 mil 500, según datos de la petrolera estatal Pemex.

Torres habla aquí de la necesidad mexicana de “cuidar la relación” con EU, destino del 85 por ciento de sus exportaciones. López-Levy cree que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, está dispuesta incluso a “sacrificios políticos” por Cuba, pero considera que “está cerca del limite de lo que puede hacer”.