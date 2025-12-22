¿Peña Nieto también perdonó a Cuba el 70% de una deuda con Bancomext? Acuerdo data desde Calderón

La relación de México con Cuba ha sido de solidaridad, aunque también han existido episodios de fricciones políticas; sin embargo, en diversos momentos el gobierno mexicano le ha ayudado a su par de la isla.

Este lunes 22 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que el expresidente Enrique Peña Nieto condonó una deuda de Cuba con Petróleos Mexicanos (Pemex).

La presidenta reveló que ese acuerdo se llegó con el gobierno cubano como parte de una serie de acuerdos financieros y comerciales entre ambos países.

“Con una donación de deuda en 2013, el gobierno de Peña Nieto condonó la deuda que tenía el gobierno de Cuba con Petróleos Mexicanos”, explicó.

La condonación de la deuda con Pemex no fue el único acuerdo con Cuba. Según la presidenta Claudia Sheinbaum en el mismo sexenio de Peña Nieto se le perdonó a la nación caribeña una deuda con Bancomext.

¿Cuál fue el acuerdo con Cuba por la deuda de Bancomext?

Sheinbaum explicó que se condonó el 70 por ciento de la deuda de Cuba con Bancomext y el resto del monto fue reestructurado para fomentar el comercio bilateral.

“Condonó 70 por ciento de la deuda histórica con Bancomext y reestructuró el resto para fomentar el comercio bilateral. La cronología de encuentros presidenciales es otro tema, pero es importante que lo conozcan”, dijo durante la conferencia mañanera.

¿Qué dijo Bancomext sobre la condonación de deuda a Cuba?

El tema sobre Cuba no es nuevo. En 2014, el entonces director del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Enrique de la Madrid, refirió que la condonación del 70 por ciento de la deuda de Cuba se debió a una reducción del crecimiento por pagos de intereses moratorios.

En aquella ocasión, De la Madrid acudió ante el Senado, donde reiteró que el crédito se otorgó a Cuba en los años 90 por cerca de 343 millones de dólares, cantidad que fue recuperada, a pesar de la condonación.

El funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto dijo en esa comparecencia legislativa que los intereses moratorios se debían “por castigos que surgieron, sobre todo, en los años donde tuvimos un distanciamiento con el gobierno cubano”.

Enrique de la Madrid refirió que el gobierno de Cuba buscó un acercamiento en 2008, durante el sexenio de Felipe Calderón, para acordar una reestructuración de la deuda, quien aceptó acercarse a la administración del entonces presidente Fidel Castro.