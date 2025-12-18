Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 18 de diciembre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza 'la mañanera' de este jueves 18 de diciembre. (Cuartoscuro)

¿Guerra entre Estados Unidos y Venezuela? La presidenta Claudia Sheinbaum podría referirse al mensaje a la nación que dio su homólogo Donald Trump.

La mandataria previamente hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para intervenir en la escalada entre EU y Venezuela.

Además, podría referirse al nombramiento de Esthela Damián como consejera jurídica del Poder Ejecutivo. O los señalamientos de que José Antonio Yépez Ortiz, ‘El Marro’, opera desde la cárcel en México.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum del 17 de diciembre?

Durante la mañanera del día anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió que no hay una investigación contra Alex Tonatiuh Márquez, exdirector de Investigación Aduanera, pese a los señalamientos de enriquecimiento inexplicable y presuntos vínculos con una empresa facturera.

Aseguró que cuando ocupó su cargo Márquez brindo información relevante sobre el contrabando de combustible que llevó al aseguramiento de un buque con miles de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, hecho que destapó la red criminal.

A la par, reveló que Vector Casa de Bolsa, señalada por autoridades estadounidenses de lavado de dinero del crimen organizado, estaría en proceso de venderse.

El comentario de la mandataria llega luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó sus licencias para operar como bolsa.