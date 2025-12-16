¿Quién es Alex Tonatiuh Márquez, el funcionario despedido de Aduanas y que EU le habría retirado la Visa?

Alex Tonatiuh Márquez Hernández, encargado de investigar el huachicol fiscal, fue despedido de su cargo por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la desvinculación de Alex Tonatiuh Márquez Hernández como director de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), tras señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado y otras irregularidades.

Explicó que se trató de una decisión tomada por Rafael Marín, titular de la ANAM, aunque no ofreció mayores detalles sobre este movimiento al interior de la dependencia.

Además, rechazó que el exfuncionario esté bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito, vínculos con empresas de operaciones simuladas o posibles nexos con el crimen organizado, así como la versión de que el Gobierno de Estados Unidos le revocó la visa a raíz de estos señalamientos.

“No tenemos conocimiento de ninguna de las dos cosas, lo que sí es que ya no trabaja en Aduanas (Márquez Hernández), fue una decisión que tomó el director de Aduanas (Rafael Marín). (...) Cualquier servidor público, si hay un señalamiento de que estuvo involucrado o tiene algo que ver con algún tema de irregularidades o algún ilícito, es investigado por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (...) no hay nada tanto de Anticorrupción como de la Fiscalía que indique un delito particular, pero tomó la decisión el director de que ya no participara en Aduanas”, precisó sobre el caso de este exservidor público.

¿Quién es Alex Tonatiuh Márquez, encargado de las investigaciones del huachicol fiscal?

Desde julio de 2025, diversos medios documentaron que Alex Tonatiuh Márquez Hernández estaba vinculado con actos de corrupción y una presunta implicación en el tráfico de combustible, conocido como huachicol fiscal.

Márquez Hernández presuntamente mantiene vínculos con la empresa Aledo S.A. de C.V., investigada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y señalada como una de sus fuentes de ingresos, de acuerdo con reportes de percepciones entre 2019 y 2025 difundidos por El Universal.

De manera paralela, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) evidenció que el funcionario declaró una colección de relojes de lujo valuada en 7.7 millones de pesos, aunque omitió información sobre el vendedor, la marca o el modelo.

Las adquisiciones iniciaron en 2012, cuando se desempeñaba como asesor parlamentario en el entonces Distrito Federal, un cargo cuyo salario no permite la compra de contado de relojes con un valor superior al millón de pesos.

El 15 de abril de 2025, dos meses después de asumir el cargo como director de Investigación Aduanera, presuntos funcionarios de la ANAM realizaron una manifestación en el cruce de Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente. En esa protesta acusaron a Márquez Hernández de exigirles pagos a cambio de conservar sus plazas.