Perfil: ¿Quién es Esthela Damián, nueva consejera jurídica de Claudia Sheinbaum?

Esthela Damián Peralta será la nueva consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum tras la salida de Ernestina Godoy.

La salida de Ernestina Godoy dejó un espacio en la alineación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que asumirá Esthela Damián Peralta.

Poco más de 15 días después de que se realizó un movimiento interno en la Fiscalía General de la República (FGR), ante la inminente salida de Alejandro Gertz Manero, para que Ernestina Godoy quedara como encargada de despacho, la presidenta Claudia Sheinbaum nombró a la nueva consejera jurídica del Ejecutivo Federal.

¿Quién es Esthela Damián, la nueva consejera jurídica de Claudia Sheinbaum?

Esthela Damián Peralta es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y cuenta con una maestría en Educación.

Su relación con Claudia Sheinbaum no es nueva. Con anterioridad, Damián Peralta se desempeñó como secretaria particular cuando la presidenta era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Otros cargos que ocupó a lo largo de su trayectoria profesional fueron:

Directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México.

de la Ciudad de México. Secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas , Niños y Adolescentes.

, Niños y Adolescentes. Subsecretaria de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Su formación como abogada y su trayectoria en el servicio público se han caracterizado por un enfoque integral del derecho, con especialización práctica en Derecho Parlamentario, Fiscal, Administrativo, Derechos Humanos, Derecho Electoral y protección de los derechos de niñas, niños y juventudes”, se lee en el currículum.

A la par, Esthela Damián Peralta participó en diversos foros y seminarios especializados en reformas fiscales, políticas de drogas, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, políticas públicas, diversidad familiar, fiscalización gubernamental y ética pública.

Tras el anuncio, Esthela Damián agradeció la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum por nombrarla consejera jurídica.

“Asumo (el cargo) con responsabilidad, trabajo diario y lealtad al proyecto de transformación que puso en el centro a las personas”, escribió.

¿Dónde está Gertz Manero luego de dejar la FGR?

La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República ocurrió, supuestamente, por el ofrecimiento de Claudia Sheinbaum para integrarlo al servicio diplomático.

Hasta el momento, no se conoce en qué país podría fungir como embajador Gertz Manero, pero durante la conferencia del 16 de diciembre la mandataria afirmó que espera recibir el beneplácito del país aliado para confirmar su nombramiento.

“Estamos esperando el beneplácito y ya vamos a poder informar qué país es. Normalmente así se hace. Entonces yo creo que en estos días ya vamos a poder darlo a conocer”, afirmó.