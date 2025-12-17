¿Alex Tonatiuh Márquez fue despedido por huachicol fiscal? Sheinbaum dice que ‘dio información relevante’

La presidenta Sheinbaum reveló si el despidio de Alex Tonatiuh Márquez tiene que ver con el huachicol fiscal.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el despido de Alex Tonatiuh Márquez como director de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), ocurriera por estar relacionado con el huachicol fiscal e incluso aseguró que el exfuncionario dio información importante sobre dicho delito.

Sheinbaum incluso dijo que él dio información sobre el buque localizado en Tampico, del cual derivaron investigaciones de la Secretaría de Marina. Además, también aportó datos sobre pipas que estaban en el puerto.

Se trata del buque con 10 mil millones de litros de diésel, relacionado con el huachicol, que llegó a Tampico el pasado 19 de marzo.

“No hay nada, hasta este momento, que pueda indicarnos que tenga relación con el huachicol fiscal”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 17 de diciembre.

En tanto, dijo que es importante destacar la información que dio el exfuncionario y, en caso de alguna investigación en su contra, será anunciada por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.

¿Por qué fue despedido Alex Tonatiuh Márquez?

Al ser cuestionada si Alex Tonatiuh Márquez era un buen funcionario, la presidenta Sheinbaum sostuvo que cualquier investigación sobre su desempeño deberá basarse en averiguaciones formales.

Mientras que descartó la relación de Márquez con el huachicol fiscal, la mandataria sí puntualizó que el despido fue decisión del director de aduanas, Rafael Marín.

“Tendría que informar la Secretaría si hay alguna queja o noticia, pero finamente se hace la investigación con la decisión del director de aduanas de relevarlo de su cargo y él estuvo de acuerdo”, agregó.

Fue la presidenta Sheinbaum quien informó sobre el despido de Alex Tonatiuh Márquez en su conferencia matutina del martes y aunque no dio detalles, hay señalamientos contra el exfuncionario por presuntos vínculos con el crimen organizado, entre otras irregularidades.

¿Qué sabemos de los señalamientos contra Alex Tonatiuh Márquez, exfuncionario de Aduanas?

Desde julio, medios de comunicación señalaron a Alex Tonatiuh Márquez por estar vinculado con presuntos actos de corrupción, entre ellos el huachicol fiscal.

Márquez presuntamente tendría vínculos con la empresa Aledo S.A. de C.V., que es investigada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), según reportes de percepciones difundidos por El Universal.

Además, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) evidenció la colección de relojes de lujo que ostenta el exfuncionario y estaría valuada en 7.7 millones de pesos.

Tras asumir el cargo como director de Investigación Aduanera, funcionarios de la ANAM bloquearon Paseo de la Reforma para protestar en contra de Alex Tonatiuh Márquez al acusarlo de exigirles pagos como condición de que conserven sus plazas.