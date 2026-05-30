Se les chispoteó: Bandera de España cae durante festejo del Día de las Fuerzas Armadas

Imagen ilustrativa. Momento viral: bandera de España se desploma frente a Felipe VI y la princesa Leonor. (EFE)

En el marco del Día de las Fuerzas Armadas de España, la bandera nacional cayó durante el izamiento y provocó sorpresa entre el rey Felipe VI, quien presidía la ceremonia, así como en la princesa Leonor.

La expresión del monarca español y el momento exacto de la caída de la bandera se difundieron ampliamente. Aparentemente, la cuerda que elevaba el emblema por el mástil se soltó y ocasionó el incidente.

De inmediato, elementos de la Guardia Real sostuvieron la bandera para evitar que tocara el suelo y la colocaron nuevamente en su posición.

Por su parte, Pedro Sánchez, presidente de España, agradeció a los militares por su compromiso y servicio. Además, afirmó que representan lo mejor del servicio público de su país.

“Reconocemos la labor, dentro y fuera de nuestras fronteras, de todos los militares que estáis siempre al servicio de la ciudadanía y la paz”, escribió en su cuenta de X.

Desfile por el Día de las Fuerzas Armadas

El Día de las Fuerzas Armadas se celebra cada año desde 1978, cuando un real decreto estableció un acto institucional para rendir homenaje al Ejército y fomentar el conocimiento de sus funciones, así como su integración en la sociedad.

La conmemoración suele realizarse el sábado más cercano al 30 de mayo y coincide con la festividad de San Fernando, patrono de los ingenieros militares.

Este sábado, las Fuerzas Armadas de España se reunieron en Vigo para realizar un desfile militar.

Las condiciones meteorológicas obligaron a suspender parte de las actividades programadas. La presencia de nubes impidió el espectáculo aéreo y el salto de la Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire (PAPEA).

Como parte del inicio de la ceremonia, sonó el himno nacional después de que la familia real ocupó su lugar en la tribuna de honor alrededor de las 12:00 horas, tiempo local. Posteriormente, 21 cañones realizaron una salva de honor.

En el evento participaron 3 mil 746 efectivos pertenecientes a la Guardia Real, el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio, la Armada, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

También participaron 130 caballos, seis perros y la mascota del Tercio ‘Gran Capitán’, primera bandera de la Legión, la cabra Baraka.

Además, desfilaron vehículos blindados 8x8 Dragón, junto con otros 109 vehículos y 32 motocicletas.