Nueva masacre en Salamanca: Balean a personas que convivian en vía pública; hay 5 muertos

La balacera ocurrió alrededor de las 10 de la noche del viernes 29 de mayo, sobre la calle Mariano Abasolo, casi esquina con Río Bravo, en pleno centro de la ciudad de Salamanca. (Cuartoscuro).

En Salamanca, Guanajuato, un grupo de personas que se encontraban conviviendo en la vía pública en el centro de la ciudad, fueron agredidas a balazos por hombres armados la noche del viernes.

De acuerdo con el reporte oficial, el ataque armado dejó al menos cinco personas sin vida y otras dos lesionadas.

Se supo que durante los hechos, un hombre fue privado de su libertad, aunque por el momento, este dato no ha sido confirmado por las autoridades.

Según los reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la noche del viernes 29 de mayo, sobre la calle Mariano Abasolo, casi esquina con Río Bravo, en pleno centro de la ciudad de Salamanca, donde hombres armados dispararon contra un grupo de personas que se encontraba en la vía pública.

Testigos reportaron lo ocurrido al sistema de emergencias, lo que movilizó a cuerpos de seguridad y paramédicos.

Cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos, se encontraron con varias personas tiradas en el piso que presentaban impactos de arma de fuego.

Los paramédicos revisaron a los personas y confirmaron que cinco de ellas ya no presentaban signos vitales. Otras dos personas fueron trasladadas a un hospital de la ciudad en estado crítico.

De manera extraoficial trascendió que entre los heridos se encuentra un elemento en activo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Además, se supo que las autoridades investigan la posible privación ilegal de una persona durante el ataque armado.

La escena de la masacre fue resguardada por fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, mientras peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios balísticos.

¿Qué dijeron las autoridades sobre esta masacre en Salamanca?

Este sábado, la Fiscalía de Guanajuato, informó que las víctimas de esta nueva masacre ocurrida en la ciudad de Salamanca, son cinco personas.

Se trata de tres hombres y dos mujeres, en proceso de identificación. La autoridad ministerial confirmó que las personas lesionadas son dos de sexo hombre.

“El agente del Ministerio Público, en coordinación con agentes de Investigación Criminal y peritos de campo encabeza las investigaciones”, dijo la Fiscalía de Guanajuato en un breve comunicado de prensa.

Esta nueva masacre se suma a una larga lista de homicidios múltiples registrados en el estado de Guanajuato.

Tan solo en el municipio de Salamanca, se recuerda la masacre ocurrida el 27 de enero de 2026 cuando un grupo armado abrió fuego contra los asistentes tras un partido de fútbol en la comunidad de Loma de Flores.

El ataque armado dejó al menos 11 muertos y 12 heridos. La masacre ocurrió en un contexto de disputa abierta entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación, una guerra por el cristal, las rutas del Bajío y el control territorial.

En febrero de este año, las autoridades informaron la captura de Moisés Soto, señalado como líder del grupo de choque del Cártel de Santa Rosa de Lima que perpetró dicha masacre en el campo de fútbol.

Frente a este escenario violento, el presidente municipal de Salamanca, el morenista César Prieto Gallardo, ha solicitado el respaldo del gobierno federal para restaurar la paz en una región marcada por la violencia del crimen organizado.

El alcalde de Salamanca informó que ha solicitado oficialmente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, la ejecución del Operativo Enjambre.