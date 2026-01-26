¿Quién es Mario Eleazar Lara, líder de Los Marros detrás de la masacre de Salamanca?

El ataque armado en Salamanca fue encabezado por Moisés Soto Bermúdez, uno de los operadores de la facción que opera bajo el mando de Mario Eleazar Lara Belman. [Fotografía. Quadratín, Shutterstock]

La masacre ocurrida en un campo de futbol de Salamanca, Guanajuato, el 25 de enero, dejó un saldo de 11 personas asesinadas y al menos 10 más lesionadas. Las primeras investigaciones oficiales señalaron que el ataque estuvo vinculado a una disputa territorial en la región entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre los nombres que surgieron durante las primeras indagatorias sobre la masacre en Salamanca se encuentra el de Mario Eleazar Lara Belman, alias ‘Negro’, ‘Camorro’ o ‘Gallo’, identificado como jefe de célula de ‘Los Marros’, facción del Cártel Santa Rosa de Lima.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el ataque armado fue encabezado por Moisés Soto Bermúdez, uno de los operadores de la facción que opera bajo el mando de Lara Belman.

¿Quién es Mario Eleazar Lara Belman y qué papel ocupa en ‘Los Marros’?

Mario Eleazar Lara Belman es identificado por autoridades de seguridad como un generador de violencia en los municipios de Irapuato, Salamanca y Celaya. Opera como jefe de célula de ‘Los Marros’, una de las estructuras operativas del Cártel Santa Rosa de Lima, con presencia activa en el corredor industrial de Guanajuato.

Información oficial señala que Lara Belman cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos de alto impacto, entre ellos homicidio calificado, secuestro, extorsión, venta de droga y desaparición forzada de personas.

Las autoridades lo consideran uno de los objetivos prioritarios por su papel dentro de la estructura criminal y por su influencia operativa en la región para la facción de ‘Los Marros’.

Pese al liderazgo que ejerce Mario Eleazar Lara Belman dentro de esta agrupación, el gobierno de Estados Unidos sostiene que el Cártel Santa Rosa de Lima es dirigido desde prisión por José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’, detenido en 2020 y que fue condenado a 60 años de prisión.

¿Cómo ocurrió el ataque armado en Salamanca?

El ataque en Salamanca se registró la tarde del domingo 25 de enero, cuando un grupo armado irrumpió en un campo de futbol tras concluir un partido amateur. Los agresores abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar, lo que provocó pánico entre los asistentes.

Las autoridades confirmaron que 11 personas murieron a consecuencia de la agresión y que al menos 10 más resultaron lesionadas. El sitio fue asegurado por fuerzas de seguridad estatales y federales.

Las primeras líneas de investigación revelaron que al menos cinco de las personas asesinadas fueron identificadas como integrantes de una empresa de seguridad privada vinculada al CJNG. Estas personas fungían como escoltas, lo que llevó a las autoridades a descartar un ataque indiscriminado contra civiles.

La Secretaría de Seguridad federal informó que el ataque fue perpetrado por un grupo perteneciente al Cártel Santa Rosa de Lima. Antes de la agresión, las autoridades aseguraron dos cartulinas atribuidas a ese grupo criminal, en las que se hacía referencia directa a la disputa con el CJNG.

Salamanca, por su ubicación estratégica y su relevancia económica, se convirtió en un punto clave dentro de esta pugna criminal, lo que derivó en ataques selectivos y episodios de alto impacto como el ocurrido en la comunidad de Loma de Flores.

Tras los hechos, el presidente municipal César Prieto Gallardo solicitó apoyo directo a la presidenta Claudia Sheinbaum para atender la situación de violencia en Salamanca.

El alcalde señaló que el municipio enfrenta un escenario delicado en materia de seguridad y reiteró la necesidad de reforzar la presencia de fuerzas federales para contener la operación de los grupos criminales.